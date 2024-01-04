Почему так часто отношения заканчиваются после праздников и как с этим справиться

Очень часто многие отношения заканчиваются после новогодних праздников. Часто это называют январским кризисом, или сезоном расставаний.

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Вы когда-нибудь замечали, что многие отношения заканчиваются после праздников? Назовите это январским кризисом, назовите это сезоном расставаний, называйте это как хотите. Но что-то витает в воздухе после того, как часы пробьют полночь 31 декабря — и это что-то сигнализирует о конце для многих пар. Почему так происходит, пишет Refinery29.

Это не просто случайное совпадение. Многие люди, состоящие в отношениях, выдерживают Рождество и Новый год, потому что может быть неловко разрывать отношения незадолго до Рождества, после того как уже были составлены планы провести сезон вместе.

"Это время года вызывает у людей такой эмоциональный отклик, что иногда им хочется спрятаться от негативных вещей, происходящих в их жизни, и сосредоточиться на радостных вещах. Вместо того, чтобы смотреть в лицо реальности, проще просто отправиться в страну рождественских грез и притвориться, что все в порядк", — говорит Карлен Коста , доктор философии, терапевт и сексолог.

Но после может начаться кризис, говорит Эми Харвик , доктор философии, терапевт по вопросам брака и семьи. Она считает, что это связано с тем, что семья начинает оказывать давление, задавая вопросы о вашем будущем с партнером. "Возможно, ваша семья спрашивает вас, когда вы планируете пожениться, что может заставить вас задуматься, действительно ли вы этого хотите от этого конкретного партнерства", — говорит доктор Харвик.

Но в чем сходятся и она, и доктор Карлен, так это то, что ждать окончания праздников — ужасная идея.

"Если разрыв неизбежен, то попытки спасти эти отношения могут иметь более долгосрочные негативные последствия. Это влияет на ваш способ устанавливать границы, когда это необходимо, здоровым образом, но также учит вас врать о своих чувствах", — считают эксперты.

Люди откладывают свою жизнь и принятие серьезных решений в период новогодних праздников, но эксперты считают, что это неправильно, так как вы не двигаетесь вперед в позитивном направлении. Также несправедливо по отношению к партнеру, которого собираются бросить, но откладывают это, чтобы не портить ему Рождество.

Так что, если вы планируете пойти своим путем раньше или позже, лучше принять серьезное решение сейчас , даже если вы беспокоитесь, что расставание перед праздниками будет тяжелым — для вас или вашего партнера.

"Мы все так обеспокоены тем, чтобы "хорошо расстаться". Но всегда найдется причина не расставаться, будь то праздник, день рождения или что-то еще. Ожидание определенного времени года никогда не сделает расставание лучше или хуже", — считает доктор Харвик.

Эксперты уверены, что разрыв отношений на рождественские праздники может даже стать идеальным временем, потому что праздничная суета сможет отвлечь от душевной боли и праздники могут стать идеальным временем для восстановления сил.

Напомним, ранее Фокус писал о том, как справиться с зимней депрессией и вернуть радость жизни.