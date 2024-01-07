Пять ошибок этикета, которые люди совершают в ресторане: это нужно знать

Вежливость, уважение к дресс-коду и правилам поведения – ключ к успешному вечеру в ресторане.

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Посещение ресторана – это не только возможность насладиться вкусной едой, но и способ продемонстрировать свои знания этикета. Важно знать и соблюдать правила хорошего тона, чтобы ваше пребывание в ресторане было приятным как для вас, так и для окружающих, сообщает Delfi.

Пять наиболее частых ошибок этикета

1. Игнорирование дресс-кода.

Многие рестораны имеют определенный дресс-код, который следует уважать. Неподходящая одежда (слишком неформальная или слишком нарядная) может быть воспринята как неуважение к заведению и другим гостям.

2. Громкое поведение и использование мобильного телефона.

Громкие разговоры, смех или звонки на мобильный телефон могут нарушить атмосферу и помешать другим посетителям. Лучше вести себя сдержанно и по возможности избегать использования телефона за столом.

3. Неправильное использование столовых приборов.

Неправильное использование столовых приборов (например, держать вилку или нож неправильным образом) может выглядеть некультурно. Важно знать основы этикета использования приборов.

4. Невежливое общение с персоналом.

Невежливое или грубое обращение с официантами и другим персоналом является одной из самых серьезных ошибок. Важно помнить об уважительном и вежливом общении.

5. Неуместные беседы за столом.

Обсуждение неподходящих тем (например, личных финансов, политики, или интимных деталей жизни) может сделать окружающих некомфортно. Следует избегать подобных разговоров в общественных местах.

Дополнительные советы

Если вы не уверены в правилах этикета конкретного ресторана, не стесняйтесь заранее уточнить их при бронировании. Помните о правилах хорошего тона при использовании столовых приборов, например, не говорите с полным ртом. Всегда благодарите персонал за их обслуживание, это проявление уважения и благодарности.

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