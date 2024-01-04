Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Лайт

Филолог рассказал, почему во Львове существует "Руська вулиця" (видео)

Александр Авраменко, почему во Львове есть Руська вулиця, правила украинского языка, уроки Авраменко
Фото: Getty Images | Львов

Впервые название улицы "Руська" во Львове было зафиксировано в 1472 году. Александр Авраменко советует вспоминать своих предков и историю.

Related video

Украинский филолог Александр Авраменко ответил, почему во Львове существует "Руська вулиця". Об этом языковед рассказал в одном из своих мини-уроков.

Одна из зрительниц телеведущего спросила, почему одну из центральных улиц Львова назвали "Руською", а не "російською".

Александр Авраменко отметил, что "російське" — все, что касается России (культура, язык). А "руський" — это не "російський".

Профессор Александр Пономарив отмечал, что это устаревший синоним слова "украинский", потому что происходит от слова Русь (исторического названия Украины).

Впервые название улицы "Руська" во Львове было зафиксировано в 1472 году. А этнонимы "украинский", "украинцы" стали распространенными позже, тем временем старое название осталось.

Авраменко советует вспоминать своих предков и историю, прогуливаясь по одной из центральных улиц Львова.

Александр Авраменко

Александр Авраменко — известный педагог, исследователь и популяризатор украинского языка, писатель, литературовед, теле- и радиоведущий. Известен своими экспресс-уроками, в которых учит говорить без ошибок, искореняя суржик.

Напомним, существует ли слово "ждати" в украинском языке.

Также Фокус писал об особенностях употребления предлога "по" в украинском языке.