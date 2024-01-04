Филолог рассказал, почему во Львове существует "Руська вулиця" (видео)

Впервые название улицы "Руська" во Львове было зафиксировано в 1472 году. Александр Авраменко советует вспоминать своих предков и историю.

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Украинский филолог Александр Авраменко ответил, почему во Львове существует "Руська вулиця". Об этом языковед рассказал в одном из своих мини-уроков.

Одна из зрительниц телеведущего спросила, почему одну из центральных улиц Львова назвали "Руською", а не "російською".

Александр Авраменко отметил, что "російське" — все, что касается России (культура, язык). А "руський" — это не "російський".

Профессор Александр Пономарив отмечал, что это устаревший синоним слова "украинский", потому что происходит от слова Русь (исторического названия Украины).

Впервые название улицы "Руська" во Львове было зафиксировано в 1472 году. А этнонимы "украинский", "украинцы" стали распространенными позже, тем временем старое название осталось.

Авраменко советует вспоминать своих предков и историю, прогуливаясь по одной из центральных улиц Львова.

Александр Авраменко

Александр Авраменко — известный педагог, исследователь и популяризатор украинского языка, писатель, литературовед, теле- и радиоведущий. Известен своими экспресс-уроками, в которых учит говорить без ошибок, искореняя суржик.

Напомним, существует ли слово "ждати" в украинском языке.

Также Фокус писал об особенностях употребления предлога "по" в украинском языке.