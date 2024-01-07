Салат с куриной печенью, грибами, маслинами и болгарским перцем: рецепт сытного блюда

Салат с куриной печенью идеально сочетается с легкими винами и подходит как для праздничного ужина, так и для повседневного приема пищи.

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Салат с куриной печенью, грибами и болгарским перцем — прекрасный выбор для любых случаев. Нежная куриная печень, ароматные грибы и сочный болгарский перец придают этому блюду аппетитный вид, пишет Kyhar.

Ингредиенты

Для приготовления салата понадобятся следующие продукты:

куриная печень — 300 г;

шампиньоны или другие грибы — 200 г;

болгарский перец — 2 штуки;

маслины без косточек —100 г;

лук — 1 штука;

растительное масло — для жарки;

соль и черный молотый перец — по вкусу;

зелень (петрушка или укроп) — для украшения.

Приготовление

Шаг 1. Куриную печень тщательно промойте, очистите от пленок и нарежьте небольшими кусочками.

Шаг 2. Грибы нарежьте ломтиками, болгарский перец — полосками, а лук — полукольцами, маслины — на четвертинки.

Шаг 3. На сковороде разогрейте масло и обжарьте лук до золотистого цвета. Добавьте печень и жарьте до готовности примерно 5-7 минут. Затем добавьте грибы и жарьте все вместе еще несколько минут. В конце добавьте болгарский перец, посолите и поперчите.

Шаг 4. Подготовленные ингредиенты перемешайте и выложите в салатницу.

Шаг 5. Перед подачей украсьте салат свежей зеленью.

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