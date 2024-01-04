Как долго можно хранить сыр в холодильнике: рекомендации экспертов

Правильное хранение сыра позволяет дольше сохранить вкус продукта. В зависимости от того, какой это сыр – твердый, полутвердый или мягкий – зависит его срок хранения.

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Сыр – незаменимый продукт в нашем рационе. Его используют как самостоятельный продукт, а также для бутербродов, пиццы, в салаты и тому подобное. Правильное хранение дома продлит срок годности, и холодильник — отличное место для этого. Но как долго хранятся в холодильнике разные виды сыра? На своем сайте писательница и эксперт по домоводству Марта Стюарт попросила экспертов по сыру ответить на этот вопрос.

Влажность и срок годности

Как долго сыр будет храниться в холодильнике, зависит от содержания в нем влаги, говорит Джанет Флетчер, основательница Planet Cheese, преподаватель и автор книг "Сыр и вино" и "Сыр и пиво". Влага необходима для роста бактерий, поэтому сыры с более высоким уровнем влажности имеют более короткий срок хранения. Напротив, сыры с более низким уровнем влажности хранятся дольше, поскольку им не хватает идеальной среды для размножения бактерий.

Стоит избегать оборачивания сыра в пищевую пленку или фольгу. Такая упаковка заставит сыр потеть и повлияет на вкус.

Способ хранения

Способ хранения тоже имеет значение.

"Хороший сыр стоит дорого, и вы не захотите тратить ни крошки. Правильное его хранение может значительно продлить срок его службы в холодильнике", — говорит Флетчер. По ее словам, правильное хранение должно позволять сыру "дышать" и выделять влагу, одновременно защищая его от низкой влажности в холодильнике.

"Старайтесь покупать сыр только на предстоящую неделю, чтобы он не лежал там по месяцу", – рекомендует Гордон Эдгар, торговец сыром в продуктовом кооперативе Rainbow в Сан-Франциско и автор книги "Чеддер: путешествие в сердце самого культового сыра Америки"..

Как долго разные сыры хранятся в холодильнике?

Мягкий сыр

Мягкие сыры (например, рикотта, фета, моцарелла) имеют высокое содержание влаги, что делает их более скоропортящимися, чем более твердые сыры. Как правило, мягкий сыр хранится в холодильнике одну неделю, не теряя вкуса и качества.

Поскольку срок хранения мягкого сыра очень короткий, правильное хранение является ключом к получению максимальной пользы от продукта. Если сыр продается в рассоле, например фета или свежая моцарелла, храните его в жидкости и убедитесь, что крышка контейнера надежно закрыта. Сыры с плесенью можно завернуть в фольгу.

Мягкий созревший сыр (или "полумягкий" сыр), такой как бри, имеет нежную корку, поэтому требует большего ухода, чем другие мягкие сыры. Лучше всего завернуть его в пергаментную бумагу и хранить ее в герметичном контейнере.

Полутвердый сыр

Полутвердые сыры, такие как чеддер, Грюйер, Конте, выдержанный Манчего и Монтерей Джек, содержат меньше влаги, чем мягкий сыр. Благодаря этому они имеют немного более длительный срок хранения в холодильнике — две-три недели.

Чтобы полутвердый сыр хранился полные две-три недели, оберните его вощеной бумагой и положите сыр в контейнер с герметичной крышкой.

Сыр лучше хранить замотанным в вощеную бумагу в пластиковом контейнере Фото: stockking/freepik

Твердый сыр

К твердым сырам относятся выдержанный чеддер, выдержанная гауда и пармиджано-реджано. Твердые сыры содержат мало влаги, что затрудняет размножение бактерий. Таким образом однажды открытая упаковка твердого сыра может храниться в холодильнике долгое время — около четырех недель. Хранить твердые сыры нужно так же, как полутвердые: обернуть вощеной бумагой и закрыть в герметичный контейнер.

Что касается места расположения сыра в холодильнике, эксперты рекомендуют хранить сыр в верхней части дверцы холодильника, чтобы предотвратить его высыхание

Признаки того, что сыр испортился

Самый очевидный признак порчи — это видимая плесень. Другие признаки того, что сыр следует выбросить, включают горьковатый привкус, привкус ферментированных фруктов и ощущение шипения на языке.

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