Горячие вегетарианские рулетики с баклажанами и овощной начинкой: вкусно и красиво

Овощные рулетики с баклажанами идеально подойдут как для праздничного ужина, так и для повседневного здорового питания. Они не только вкусны, но и красиво выглядят на тарелке, радуя глаз и удовлетворяя аппетит.

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Горячие вегетарианские рулетики с баклажанами — идеальный выбор для приготовления аппетитной закуски. Сочетание нежных баклажанов с ароматной овощной начинкой придаст вашему блюду особую изысканность. Эти рулетики с баклажанами обладают не только превосходным вкусом, но и ярким видом, что делает их отличным выбором для любого застолья, сообщает Сookpad.

Ингредиенты

Для приготовления овощных рулетиков понадобятся:

баклажаны — 2 штуки;

сладкий перец — 1 штука;

помидоры — 2 штуки;

зубчик чеснока — 1 штука;

оливковое масло — для жарки;

соль и черный молотый перец — по вкусу;

свежая зелень (базилик, петрушка) — для украшения.

Приготовление

Шаг 1. Баклажаны нарежьте вдоль на тонкие ломтики. Посолите и оставьте на 10 минут, затем обсушите бумажными полотенцами.

Шаг 2. На гриле или сковороде обжарьте баклажаны с обеих сторон до золотистого цвета, используя оливковое масло.

Шаг 3. Сладкий перец и помидоры нарежьте кубиками, чеснок измельчите.

Шаг 4. Обжарьте перец и помидоры на сковороде с чесноком, приправьте солью и перцем.

Шаг 5. На каждый ломтик баклажана выложите овощную смесь, аккуратно заверните в рулетик.

Шаг 6. Уложите рулетики в форму для запекания и запекайте в духовке при 180°C в течение 10-15 минут.

Шаг 7. Перед подачей украсьте рулетики свежей зеленью.

Вы можете приготовить салат с яблоками, сельдереем и грецкими орехами. Он отлично сочетается как с мясными, так и с рыбными блюдами.