Бандитские саги, настоящий детектив и социальные драмы: топ новых сериалов на январь

В январе 2024 года стартует несколько интересных проектов, с которыми точно следует ознакомиться. Вам точно будет, что посмотреть в ближайшее время.

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Интересно, но в январе стартует сразу несколько сериалов про мафиозные группировки. Так что, если вам нравятся сериалы в стиле "Нарко" и "Острые козырьки", то вы останетесь довольны. Также будет показан и неожиданный римейк популярного фильма "Дрянные девчонки". Подробней о самых интересных сериалах января пишет Refinery29.

Братья Сан

Где смотреть: Netflix

Когда: 4 января

"Братья Сан" — новый сериал Netflix о тайваньской триаде с Мишель Йео в главной роли. Сериал хоть и будет рассказывать о бандитах, и хоть в нем присутствует откровенное насилие и захватывающие боевые сцены, которые вы ожидаете от драмы об организованной преступности, но это еще и нечто большее.

Трейлер сериала "Братья Сан"

Все начинается, когда патриарха триады убивает наемник, что побуждает его старшего сына Чарльза уехать в Лос-Анджелес, чтобы защитить свою мать (Йео) и брата Брюса, которые понятия не имеют о том, кто их родственники и чем они занимаются. Так что это не только сериал о бандитах, но еще и семейная драма.

Настоящий детектив: Ночная страна

Где смотреть: HBO & Max

Когда: 14 января

Первые три сезона "Настоящего детектива" уже стали классикой. Они были мрачными, каждый рассказывал свою историю и в главных ролях были задействованы актеры первой величины. В третьем сезоне, который вышел в 2019 году, напомним, роль детектива исполнял Махершала Али ("Зеленая книга").

Трейлер сериала "Настоящий детектив: Ночная страна"

Четвертый сезон криминальной антологии будет называться "Настоящий детектив: Ночная страна". Автор сценария и режиссер — Исса Лопес, а главные роли исполняют Джоди Фостер и Кали Рейс. У нас также есть новый мрачный сеттинг: детективы будет расследовать таинственное исчезновение восьми мужчин с исследовательской станции на Аляске. Со времен классического фильма "Нечто" полярная ночь, исследовательские станции и загадочные исчезновения не сулят ничего хорошего и гарантируют интересное зрелище.

Гризельда

Где смотреть: Netflix

Когда: 25 января

Франшиза "Нарко" уже давно играет важную роль в огромном портфолио Netflix, и ее последний дополнительный продукт продолжает эту историю о южноамериканских криминальных кланах.

Трейлер сериала "Гризельда"

София Вергара играет роль Гризельды Бланко, одной из колумбийских наркобаронов, которая прославилась своим деловым подходом и невероятной жестокостью. Ее прозвали "Крестной матерью" и в шести сериях зрителям расскажут, чем она заслужила это прозвище.

Экспаты

Где смотреть: Prime Video

Когда: 26 января

Сериал режиссера Лулу Ван в шестисерийном сериале расскажет историю иностранцев, которые живут в Гонконге. Действие происходит в 2014 году, одну из главных ролей играет Николь Кидман.

Трейлер сериала "Экспаты"

Драма основана на романе Дженис Ю.К. Ли "Экспаты" и фокусируется на трех американках, чьи жизни переплетаются после трагедии. Шоу исследует эту трагедию и жизнь этих женщин, уделяя внимание расизму, привилегиям, социальным связям и семейным драмам.

Бонус:

Дрянные девчонки

Где смотреть: кинотеатры

Когда: 12 января.

Культовый фильм начала 2000-х пересняли, так что нас ждет встреча с "Дрянными девчонками" в 2024 году. Теперь это мюзикл и он по-прежнему рассказывает о новой ученице Кэди, которая объединяется с популярными девочками в школе.

Трейлер мюзикла "Дрянные девчонки"

Мы можем сколько угодно спорить о том, действительно ли и без того отличный фильм 20-летней давности нужно переделывать, но фанатам оригинального фильма интересно, сможет ли он передать тот же юмор и откровенный взгляд на учеников старшей школы. Теперь тут будет больше соцсетей, это точно.

Напомним, ранее Фокус рассказывал о самых ожидаемых сериалах 2024 года.