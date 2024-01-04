Рецепт борща с авокадо от Евгения Клопотенко
Авокадо не сильно изменит вкус борща, но придаст интересной маслянистой структуры. Евгений Клопотенко предлагаем поэкспериментировать.
Даже очень знакомые блюда могут получить новый оттенок благодаря интересным ингредиентам. Украинский шеф-повар и ресторатор Евгений Клопотенко поделился необычным рецептом традиционного блюда.Важно
ИНГРЕДИЕНТЫ
Для борща:
- 1 средняя свекла;
- 300 г телятины;
- ¼ корня сельдерея;
- ½ моркови;
- ½ лука;
- 2,5 л воды;
- 3 картофеля;
- ¼ капусты;
- 1 авокадо;
- соль и перец по вкусу;
- 5 веточек петрушки;
- 5 веточек укропа.
Для зажарки:
- ½ моркови;
- ½ лука;
- 2 ст. л. подсолнечного масла;
- 200 г томатов в собственном соку (пелати).
Для начала включаем разогреваться духовку до 180 градусов. Заворачиваем свеклу в фольгу и ставим запекаться на полтора часа. За это время она должна стать мягкой. При необходимости можно увеличить время запекания.
Варим бульон. Чистим от лишнего жира и пленок 300 г телятины. Кладем ее в кастрюлю. Очищаем от кожуры ¼ корня сельдерея, половину моркови и лука. Овощи добавляем к мясу. Заливаем 2,5 л воды и варим час после закипания на среднем огне. Периодически снимаем пенку, чтобы бульон был прозрачным.
Телятина должна быть мягкой и разрываться на волокна. Из бульона достаем овощи. Чистим 3 картофеля, нарезаем средним кубиком и добавляем в кастрюлю.
Готовим зажарку из половины моркови и лука. Нарезаем их мелким кубиком. Чистим от кожуры запеченную свеклу и нарезаем так же.
Разогреваем сковороду с 2 ст. л. подсолнечного масла, перекладываем сразу все овощи для зажарки, мешаем и готовим 5 минут.
Добавляем измельченные 200 г томатов пелати в сковороду. Тушим все вместе в течение еще 5 минут. Перекладываем зажарку к борщу.
Шинкуем ¼ капусты и добавляем в борщ. Варим 3 минуты, чтобы она оставалась хрустящей.
В конце приготовления добавляем кубики авокадо. Дополняем вкус борща солью и перцем. Мешаем и снимаем кастрюлю с огня.
Можно посыпать борщ зеленью петрушки и укропа.
Напомним, как можно совместить авокадо и кильку во время приготовления бутербродов.
Также Фокус писал о рецепте салата "Мимоза" с авокадо и креветками.