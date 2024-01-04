Рецепт борща с авокадо от Евгения Клопотенко

Авокадо не сильно изменит вкус борща, но придаст интересной маслянистой структуры. Евгений Клопотенко предлагаем поэкспериментировать.

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Даже очень знакомые блюда могут получить новый оттенок благодаря интересным ингредиентам. Украинский шеф-повар и ресторатор Евгений Клопотенко поделился необычным рецептом традиционного блюда.

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ИНГРЕДИЕНТЫ

Для борща:

1 средняя свекла;

300 г телятины;

¼ корня сельдерея;

½ моркови;

½ лука;

2,5 л воды;

3 картофеля;

¼ капусты;

1 авокадо;

соль и перец по вкусу;

5 веточек петрушки;

5 веточек укропа.

Для зажарки:

½ моркови;

½ лука;

2 ст. л. подсолнечного масла;

200 г томатов в собственном соку (пелати).

Для начала включаем разогреваться духовку до 180 градусов. Заворачиваем свеклу в фольгу и ставим запекаться на полтора часа. За это время она должна стать мягкой. При необходимости можно увеличить время запекания.

Варим бульон. Чистим от лишнего жира и пленок 300 г телятины. Кладем ее в кастрюлю. Очищаем от кожуры ¼ корня сельдерея, половину моркови и лука. Овощи добавляем к мясу. Заливаем 2,5 л воды и варим час после закипания на среднем огне. Периодически снимаем пенку, чтобы бульон был прозрачным.

Телятина должна быть мягкой и разрываться на волокна. Из бульона достаем овощи. Чистим 3 картофеля, нарезаем средним кубиком и добавляем в кастрюлю.

Готовим зажарку из половины моркови и лука. Нарезаем их мелким кубиком. Чистим от кожуры запеченную свеклу и нарезаем так же.

Разогреваем сковороду с 2 ст. л. подсолнечного масла, перекладываем сразу все овощи для зажарки, мешаем и готовим 5 минут.

Добавляем измельченные 200 г томатов пелати в сковороду. Тушим все вместе в течение еще 5 минут. Перекладываем зажарку к борщу.

Шинкуем ¼ капусты и добавляем в борщ. Варим 3 минуты, чтобы она оставалась хрустящей.

В конце приготовления добавляем кубики авокадо. Дополняем вкус борща солью и перцем. Мешаем и снимаем кастрюлю с огня.

Можно посыпать борщ зеленью петрушки и укропа.

Напомним, как можно совместить авокадо и кильку во время приготовления бутербродов.

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