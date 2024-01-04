Как хранить специи: 8 полезных советов, которые помогут поддерживать порядок на кухне

Специи и приправы — это то, что может придать вашим блюдам особенный вкус и аромат. Но специи обычно сложно хранить, поэтому часто в кухонном шкафу царит полный хаос. Справиться со всем этим поможет правильная организация.

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Если у вас небольшая кухня, крайне важно правильно организовать пространство и максимально эффективно использовать каждый сантиметр для хранения, и организованная секция для специй является одним из наиболее важных элементов. Независимо от того, есть ли у вас шкаф, полка или ящик для специй, вы можете применить приведенные ниже методы, чтобы навести в специях идеальный порядок. Об этом пишет Real Simple.

Выбросить все ненужное

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Любой профессиональный организатор скажет вам, что самый важный шаг в организации пространства — все убрать и выбросить ненужное. Пересмотрите все коробочки, баночки и пакетики: выбросьте те, которые уже закончились и напишите список того, что необходимо докупить. Это необходимо для того, чтобы оценить, сколько места вам необходимо и что именно нужно хранить. Тщательно очистите полки от крошек, возможно, вам даже придется воспользоваться пылесосом. А также протрите полки влажной тканью из микрофибры.

Проверьте сроки годности

Этот шаг достаточно прост, так как на большинстве упаковок или банок для специй на дне или сбоку указан срок годности. Это поможет вам легко определить, какие специи лежат в шкафу гораздо дольше, чем вы думали. Есть специи, у которых может быть не указан срок годности в таком случае важно понимать, что цельные специи годны примерно четыре года, а молотые — три-четыре года. Если вы не уверены, когда открыли банку и на ней нет срока годности, практическое правило — проверить, яркая ли и ароматная ли специя. Если она не имеет никакого запаха или потеряла свой цвет, велика вероятность, что она просрочена.

Наклейте этикетки

Фото: Freepik

Вы также должны сделать все возможное, чтобы пометить каждую банку со специями — маркер и кусок клейкой ленты подойдут так же хорошо, как и устройство для изготовления модных этикеток — с указанием даты, когда вы ее открыли. Это позволит вам контролировать срок годности и быстро находить необходимую специю.

Придумайте систему хранения

Только что организованный кабинет хорош настолько, насколько хороша заложенная в его основу идея. Если вы просто переставляете баночки со специями ради перестановки, то через несколько дней или недель вы, скорее всего, вернетесь к тому, с чего начали. Тщательно подумайте, как вы используете шкаф для специй и какие приправы используете чаше всего. Например, если вы постоянно используете приправу для мяса, а обнаружили, что семена горчицы вам нужны крайне редко, то банка со специями для мяса, безусловно, должна быть в близком доступе.

Однако, пожалуй, самая важная часть организационной системы — это то, как вы обустраиваете свое пространство. Если вы обнаружите, что текущая планировка вашего шкафа или ящика не работает, вот несколько надежных вариантов, которые помогут уменьшить беспорядок в шкафу для специй.

Одинаковые емкости

Фото: Freepik

Если большое разнообразие форм и размеров баночек для специй в вашем шкафу сводит вас с ума, подумайте о приобретении набора одинаковых баночек для хранения. Самое лучшее в них то, что они идеально прилегают друг к другу, и все одинакового размера и формы, что не дает загромождать пространство в ящике. Кроме того, это имеет очень красивый и эстетический вид.

Выдвижные стойки

Для очень глубоких, но коротких шкафов выдвижные стеллажи — отличный вариант, позволяющий максимально увеличить пространство для хранения. Такие стеллажи могут вместить до 20 бутылок и баночек для специй, поэтому они идеально впишутся в ваш шкаф, помогая эффективно организовать пространство.

Полочные стойки

Фото: Freepik

Еще один способ извлечь выгоду из глубокого шкафа — это сложить специи на специальную подставку для полки, которая выглядит как стадион для хранения специй. Такие полки можно подогнать их под ширину вашего шкафа, а если шкаф для специй находится вне вашей досягаемости, вы можете выбрать органайзер, который выпадает из шкафа, что облегчит доступ к необходимым специям.

Стойка-вертушка

Для крупных банок, запечатанных специй и приправ, которые вы не так часто используете, подобные стойки позволяют легко увидеть, что именно вам нужно подкупить во время следующего похода ха покупками. А если вам нужно будет наполнить мельницу для перца, горошины будут организованно храниться в удобном и доступном месте.

Напомним, эксперты в области здравоохранения назвали лучшие специи для приготовления пищи, которые не только придадут вкус и аромат, но и улучшат метаболизм, повысят настроение и уровень энергии.

Ранее Фокус писал о том, какие специи которые придадут напитку еще больше вкуса и пользы.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.