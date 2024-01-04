"Мягкие" ногти и золотое покрытие: топ трендов маникюра на 2024 год

Популярность маникюра легко объяснима, ведь у каждого из нас есть уникальные предпочтения, когда дело касается любимого цвета ногтей или формы ногтей. И уже сейчас эксперты говорят, что будет в моде.

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2024 год только наступил, но уже прослеживаются некоторые тренды маникюра, которые будут задавать тон на ближайшие месяцы. Остается лишь вопрос: обычный лак, или гель-лак. Некоторые люди выбирают обычный лак, чтобы избежать использования ламп для ногтей и трудоемкого, а иногда и вредного процесса удаления геля. Другие выбирают гель-лак, потому что так ногти дольше имеют опрятный вид. О том, что будет в трендах, пишет Refinery29.

И эксперты по красоте и мастера маникюра согласны с тем, что здоровье ногтей будет приоритетом в 2024 году. Это не обязательно означает ногти без покрытия вовсе, а акцент на продуктах, которые помогают укрепить ногтевую пластину.

Стоит использовать сыворотку для восстановления ногтей, а также нежное средство для снятия лака без ацетона, которое заодно и увлажняет ногтевую пластину. И не пренебрегайте маслом для кутикулы, которое сохранит ноготь и ногтевое ложе увлажненными.

Золотые ногти

Ногти цвета металлик никогда не выйдут из моды, но в 2024 году самым популярным станет "золотое" покрытие. Натали Минерва , мастер маникюра сериала Euphoria отмечает, что в прошлом году все склонялись к серебру, но теперь в трендах золото.

Золотые ногти

Конечно, в золотых ногтях нет ничего нового, но это покрытие всегда ассоциировалось с элегантностью и роскошью. Самый простой тренд – золотой хром, но также в моде лак с золотыми блестками.

"Мягкие" ногти

В этом году слово "мягкий" будет использоваться для описания эстетики ногтей. 2023 год был диким и эклектичным, что отражалось на маникюре. 2024 год, по мнению экспертов, станет годом отхода от радикального дизайна.

"Мягкие" ногти

Вы можете использовать концепцию "мягких" ногтей в разных направлениях. Это может быть и форма ногтей с закругленным кончиком, а если вы ищете цвет мягкой энергии, вы можете выбрать синий цвет, или нежно-мягкий оттенок розового, а также другие пастельные оттенки. Что бы для вас ни значило слово "мягкость", подумайте о том, чтобы добавить ее в свой маникюр 2024 года.

Игра текстур

Если вы уделяете пристальное внимание деталям маникюра, то вы поймете нюансы текстуры лака для ногтей. Есть прозрачные желейные цвета, цвет молочного крема, бархатистые блестки, блестящий металлический хром и многое другое. Но в этом году, разные текстуры будут сочетаться в одном маникюре.

Игра текстур

Мы увидим полупрозрачность цвета, смешанную с тщательно подобранными яркими, теплыми и кремовыми палитрами. Также друг друга будут дополнять бархатистые текстуры и сияющий блеск.

Аура 2.0

Прошлым летом мы видели, как начала расти популярность маникюра аура. Часто в дизайне использовались несколько ярких тонов, таких как оранжевый, розовый и красный, с множеством продолговатых пятен "ауры". По словам мастеров маникюра, этот новый подход 2024 года более утонченный.

Аура 2.0

Вы захотите, чтобы "аура" была белой по тону и почти незаметной, почти как слабый стробоскопический свет. Ключ, по примечанию: омбре плавно переходит от середины ногтя наружу.

Чистый нюд

Некоторые люди считают Новый год временем обновления, и в этом случае вам может подойти прозрачный маникюр телесного цвета. Людям нравится возвращаться к основам и начинать все сначала. Нет лучшего способа для обновления, чем использование прозрачного или телесного оттенка.

Чистый нюд

Оттенки: миндальное молоко, масло кешью и жареный каштан. И выбор за вами, сделать более прозрачный маникюр, или нанести несколько слоев для более плотного цвета.

Напомним, ранее Фокус писал о том, какие тренды макияжа будут в моде в январе 2024 года.