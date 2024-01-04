Уют на рабочем месте: 5 лучших комнатных растений для домашнего офиса

В последние годы все больше людей работают удаленно из дома. Многие стараются оформить рабочий уголок, разместив на нем не только необходимую для работы технику, но и украсить его. Одним из лучших вариантов сделать мини-офис уютным, стали комнатные растения.

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Пандемия коронавируса привела к тому, что количество людей, работающих из дома, увеличилось в разы. Многие во время организации своего мини-офиса на дому подошли к его организации очень творчески. Нашлось место и для комнатных растений, которые не только украшают столы и полки, но и способствуют повышению рабочего настроения. Ресурс Invincible Houseplants назвал пять комнатных растений, которые лучше всего подходят для украшения рабочего уголка.

Монстера деликатесная

Если уход за растениями – не ваша сильная сторона, вам подойдет монстера деликатесная. Это растение не только красивое, но и очень выносливое. Ее нужно поливать примерно раз в две недели, и она одинаково хорошо чувствует себя в вазоне или подвесном горшке. Монстера деликатесная также очень быстро растет, поэтому нужно следить, чтобы горшок или кашпо имели достаточно пространства для этого растения. Еще одно преимущество монстеры в том, что она хорошо очищает воздух.

Монстера деликатесная Фото: cvetogolikalmaty

Сансевиерия trifasciata

Это растение, которое еще называют змеиным цветком, очень выносливое и крепкое. Оно поможет фильтровать токсины в воздухе, что делает его отличным выбором для домашнего офиса или любого места в доме, где приток воздуха практически отсутствует. Сансевиерии отлично растут в сухой и хорошо дренированной почве.

Сансевиерия trifasciata

Ховея Форстера

Это растение известно как прекрасный центральный элемент в дизайне помещений, но оно также может отлично подойти для домашнего офиса. Ховея не требует особого ухода и прекрасно себя чувствует как в условиях низкой освещенности, так и в темных местах. Она переносит как теплый, так и прохладный воздух. Эта пальма хороша еще тем, что растет высокой, но не разрастается вширь. Благодаря такой компактности и своему внешнему виду она сделает рабочий угол уютным и стильным.

Ховея Форстера

Эпипремнум

Epipremnum aureum — это вечнозеленая лиана с большими сердцевидными листьями самых разных светлых и темных цветов. Что в ней хорошего, так это то, что она может быстро адаптироваться к различным офисным условиям, независимо от того, слабое ли освещение или достаточно яркое рабочее место. За ней очень легко ухаживать, поскольку она устойчива к заражению насекомыми и никогда не теряет своего цвета, независимо от того, как долго будет без достаточного света.

Это растение даже было рекомендовано в исследовании NASA "Чистый воздух" из-за его свойств очистки воздуха. Они хорошо себя чувствуют на равномерно влажной почве, но без перелива.

Эпипремнум Фото: "Растениевод"

Бромелия

Хотя поначалу бромелии требуют немного больше ухода и заботы, после цветения они становятся абсолютно неприхотливыми. Им не нужно много удобрений или подкормки, и нужно лишь время от времени поливать их, поскольку они чрезвычайно устойчивы к засухе. Их можно выращивать в контейнерах любого типа, главное, чтобы они имели хороший дренаж.

Известно, что бромелии не торопятся цвести, но, как и все красивое, ожидание определенно стоит того.

Фото: Freepik

Ранее Фокус писал, какие комнатные растения улучшают качество воздуха в доме