Дженнифер Лопес показала стильный нюдовый маникюр (фото)

Том Бачик разбавил нежно-розовый лак шиммером. С таким покрытием Джей Ло встретила Новый 2024 год.

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Американская певица и актриса Дженнифер Лопес показала стильный нейтральный маникюр. Своей новой работой нейл-мастер Том Бачик поделился в Instagram-аккаунте.

Для встречи Нового 2024 года жена Бена Аффлека выбрала нежный нюд, который Бачик разбавил шиммером. Формой стал квадрат без острых краев.

"Новогодний небесный нюд с шиммером", — написал голливудский специалист по маникюру.

Дополнением к новому покрытию Дженнифер Лопес стало ее роскошное массивное кольцо.

Новый маникюр Дженнифер Лопес

"Идеальные руки для идеальной женщины", "Вы лучшие. Вау", "Красавица! С Новым годом, Том, вас и вашу семью! Мы любим следить за вами!" — комментируют новую публикацию Тома Бачика его подписчики.

Дженнифер Лопес — не единственная звездная клиентка Тома Бачика. К мастеру часто обращается певица Селена Гомес, актриса Никола Пельтц, певица Оливия Родриго. Бачик активно ведет свои соцсети, демонстрируя работы и задавая тренды на маникюр.

Напомним, какие ногти стоит не делать в новом году.

Также Фокус писал о том, какой маникюр будет в тренде в 2024 году.