Советы для мужчин: каких вопросов лучше избегать на первом свидании

Задавать правильные вопросы на первом свидании так же важно, как и выбирать подходящее место. Так что, если вы хотите, чтобы свидание прошло хорошо, избегайте этих вопросов.

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На первом свидании знать, что сказать, — это половина дела. Знать, чего не следует говорить, — также важно. Если вы пошли на первое свидание, но этим дело и закончилось, причин этому может быть несколько. Но, возможно, прозвучали не те вопросы. Об этом пишет Telegraph.

К сожалению, обаянию трудно научить (хотя вы, возможно, оттачивали свои навыки с годами), и мы не можем рассказать вам, какими забавными анекдотами можно поделиться или какие вопросы задать. Однако выучить, о чем лучше не спрашивать, гораздо проще.

Ты считаешь меня привлекательным?

Первое впечатление важно, но теперь, когда вы уже пришли на свидание, вам придется оставить все заботы о своем внешнем виде за дверью. Скажите своей спутнице, что она хорошо выглядит и не волнуйтесь, если она не ответит на комплимент – если она хочет увидеть вас снова, предположим, что она довольна тем, как вы выглядите .

Каковы твои сильные и слабые стороны?

Избегайте задавать какие-либо формальные вопросы, в том числе просить ее принести обновленное резюме — это не собеседование. Не пожимайте ей руку и не просите "присесть" и, главное, не расспрашивайте ее о зарплате.

Какая музыка тебе нравится?

Все боятся этого вопроса. Если для вас это не является решающим фактором или препятствием, вероятно, будет хорошей идеей вообще избегать разговоров о музыке. Хотя это может помочь вам найти общий язык, но также может вызвать серьезные разногласия. Поэтому, если она не носит футболку с названием любимой группы, безопаснее предположить, что вашей спутнице нравится "разная музыка". И отложите эту тему, пока вы не узнаете друг друга немного лучше.

Кто был тот парень на фото в твоих соцсетях?

Вас простят за то, что вы проверили фотографию профиля вашей спутницы, но постарайтесь не слишком много думать о фотографии ее с бывшим парнем под Эйфелевой башней три года назад. Никогда, никогда не спрашивайте ее об этом. Живите настоящим и не будьте сталкером.

Ты занимаешься спортом?

Достаточно честно расспросить девушку о ее хобби и интересах, вроде:" Ты занимаешься каким-либо спортом? Тебе нравится бегать?". Только не формулируйте вопрос слишком агрессивно, так как это может задеть ее, особенно если она не является полной фанаткой тренажерного зала.

Можем ли мы сделать парное селфи?

Селфи — для социальных сетей, а первые свидания — нет. Даже если ваша спутница — самая привлекательная девушка, которую вы когда-либо встречали, позирование для селфи с вами, вероятно, заставит ее чувствовать себя некомфортно. Помните также, что если второе свидание так и не состоится, это селфи всегда будет служить болезненным напоминанием о том, насколько далеко не идеальными могут быть ваши навыки знакомства.

Ты когда-нибудь изменяла парню?

Преступления в отношениях редко бывают односторонними. Если она изменила бывшему парню (или ей изменили), скорее всего, за этим стоит какая-то история, и она, вероятно, не из счастливых. Давайте сохранять позитивный настрой, ладно? Эту тему можно поднять не раньше десятого свидания.

Ты хочешь увидеть меня снова?

Вероятно, вы сможете оценить, увидитесь ли вы снова после нескольких часов общения. Но даже если вам нужно немного больше уверенности в том, что вы достаточно обаятельны, не задавайте этот вопрос. Вы будете выглядеть нуждающимся, и она почувствует себя вынужденной сказать "да". Просто скажите: "Я прекрасно провел время" или "Мне очень понравился этот вечер" и уже потом договаривайтесь о втором свидании.

Ранее Фокус писал о том, какие комплименты нравятся мужчинам.