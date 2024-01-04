Вкусно и необычно: рецепт яркой закуски на праздничный стол за 2 минуты (видео)

Для того, чтобы закуска выглядела на столе эффектно, можно скрепить финики, сыр и орех разноцветными шпажками или зубочистками. Гости оценят ее вкус.

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Закуски на праздничном столе – это блюда, которые разлетаются очень быстро. Чем их больше, тем увереннее чувствует себя хозяйка, и тем разнообразнее меню. Известный кулинарный блогер Кристина Азизян поделилась своим проверенным рецептом необычной, но очень вкусной закуски, на приготовление которой у вас уйдет буквально пара минут.

Закуска на праздничный стол

Ингредиенты:

финики;

сыр с плесенью или любой другой сыр (камамбер, бри, твердые сыры);

грецкие орехи.

Способ приготовления:

Для приготовления закуски лучше покупать крупные финики.

Сыр нарезать тонкими брусочками. Финики аккуратно разделить, не разрывая их до конца, вынуть косточку и вложить внутрь кусочек сыра, а сверху – грецкий орех.

При желании каждый финик можно проткнуть шпажкой, а затем выложить закуску на блюдо.

Такая закуска идеально подойдет под вино и другие напитки.

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