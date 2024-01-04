Как пережить расставание: 12 советов, как жить дальше, когда отношения заканчиваются

Двигаться дальше нелегко, но эти советы помогут вам пережить трудный период и двигаться дальше. К сожалению, многие из нас переживают такой неприятный этап в своей жизни.

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Как бы мы ни хотели жить долго и счастливо с нашим партнером, реальность такова, что некоторые отношения когда-нибудь закончатся. Пережить разрыв никогда не бывает легко. Это может быть особенно трудно, если вы все еще любите своего бывшего партнера и вам больно думать о жизни без него. Если вы недавно пережили расставание, вам может быть интересно, сколько времени потребуется, чтобы перейти к следующей главе вашей жизни. Об этом пишет Telegraph.

Хотя не существует волшебного лекарства от разбитого сердца, есть практические советы, которые помогут вам справиться с расставанием. Нина Кунди, аккредитованный тренер по отношениям, и Кристиана Максион , тренер по международным отношениям и свиданиям собрали 12 советов.

Прекратите общение

Прекращение контактов с бывшим — важный первый шаг. Важно защитить себя и свое здравомыслие. Это поможет вам быстрее пройти процесс выздоровления.

Если вы являетесь одним из родителей, Нина не советует пытаться контролировать отношения между вашим бывшим партнером и ребенком. "В ваши обязанности не входит защита отношений между вашим бывшим и вашим ребенком. Это их дело, поэтому нет необходимости пытаться это контролировать. Каждый раз, когда вы открываете канал связи, рана открывается, и боль снова становится реальной", — говорит эксперт.

Проводите время с семьей и друзьями

После расставания вы почувствуете себя более уязвимым, чем обычно. Лучшие люди, которые могут быть рядом в это время, — это те, кто хорошо вас знает и любит вас. Планируйте встречи с семьей и друзьями, особенно в то время, когда вы обычно находились дома со своим бывшим, например, в субботу вечером или в воскресенье днем.

Расставьте приоритеты

Когда вы были в отношениях, вы, возможно, обнаружили, что идете на компромисс со своими потребностями. Токсичные отношения могли заставить вас чувствовать вину за то, что вы делаете что-то для себя, или изолировать вас от своих близких.

Используйте свой вновь обретенный статус одиночки как возможность поставить себя на первое место. Составьте свой "счастливый список" как минимум из 10 вещей, которые делают вас счастливыми. Подойдет все, от пенной ванны до прогулок на природе. Повесьте список на видном месте и пообещайте делать хотя бы одно или два из этих дел каждый день.

Отдохните от социальных сетей

Хотя социальные сети имеют много положительных сторон, они могут стать источником беспокойства и боли, когда вы переживаете расставание. Бесполезно знать, чем занимается ваш бывший в любое время дня, или зацикливаться на том, с кем он проводит время.

Отпишитесь от бывшего и не заходите в соцсети. Можно даже удалить аккаунт, если это поможет.

Поддерживайте форму

Эксперты советуют выполнять 150 минут аэробных упражнений в неделю, это может быть что угодно, от пробежки в парке до занятий в тренажерном зале. Учащенное сердцебиение высвобождает эндорфины — химические вещества, вызывающие хорошее самочувствие, которые поднимают настроение. Физические упражнения также могут повысить вашу самооценку , придать вам энергии и помочь лучше спать.

Такие виды спорта, как бокс, предоставляют вам безопасное место, где вы можете избавиться от гнева, одновременно помогая вам стать лучше и сильнее в процессе. Даже занятия танцами или йогой могут повысить ваше сердцебиение и дать вам новый навык, которому можно научиться во время занятий.

Отправьтесь в путешествие

Поговорите с несколькими друзьями или членами семьи и организуйте вместе длительный отпуск или просто покиньте свой дом на выходные.

Спа-отдых может быть именно тем, что вам нужно после стрессового развода, а поездка в какое-нибудь экзотическое или авантюрное место поможет вам обрести свежий взгляд. Поужинайте в отличных ресторанах, закажите массаж и побалуйте себя шопингом во время путешествия. Пришло время побаловать себя.

Не нашли спутников? Просто отправляйтесь в путешествие самостоятельно.

Сделайте что-нибудь для других

Если мы добровольно посвятим свое время помощи другим людям, мы сможем отвлечься от собственных забот. Доброта не только приносит пользу другим, но и помогает уменьшить стресс и улучшить наше эмоциональное благополучие. Волонтерство может помочь вам подойти к трудным ситуациям с большим сочувствием, что может быть полезно, если вы злитесь на своего бывшего.

Готовьте порционно и ешьте вкусно

Вкусная еда улучшает наше настроение и помогает нам мыслить более ясно. Итак, соберите несколько своих любимых рецептов, напишите список покупок и потратьте полдня на приготовление порций.

Храните еду в холодильнике и морозильной камере, чтобы у вас всегда была под рукой питательная домашняя еда. Это также не позволит вам заказывать еду на вынос каждый раз, когда вы чувствуете себя плохо или у вас плохой день.

Поговорите с терапевтом

Конец отношений может оставить у вас вопросы без ответов и открытые раны, заживление которых может занять время. Профессиональный терапевт поможет вам решить некоторые из этих проблем и позволит вам говорить свободно и конфиденциально, не беспокоясь о том, что вы перегрузите эмоциями члена семьи или друга.

Читайте перед сном

Вы можете обнаружить, что ваши тревоги всплывают на поверхность непосредственно перед сном. Это может помешать вам заснуть.

В трудные времена может быть полезно как следует успокоиться. Отключите все гаджеты, держитесь подальше от социальных сетей и погрузитесь в хорошую книгу. Чтение способно перенести наши мысли в другое место и дать нам кратковременную передышку.

Подумайте, чего вы действительно хотите от партнера

Вместо того, чтобы зацикливаться на том, что пошло не так с вашим бывшим, составьте список того, чего вы хотите от будущего партнера. "Если мы возьмем "пять миров": духовный, физический, эмоциональный, интеллектуальный и финансовый, спросите себя, какие черты, качества и ценности вы хотите видеть в партнере в каждом из этих миров", — говорит Кристиана.

Ограничьте список до 10 самых необходимых пунктов и пяти пунктов, которые не подлежат обсуждению. Сохраните этот список в своем телефоне, или повесьте где-нибудь дома. Вы даже можете превратить его в доску визуализации с фотографиями и сделать фоном телефона или экраном рабочего стола.

Зарегистрируйтесь на сайте знакомств.

Когда вы почувствуете, что готовы двигаться дальше, регистрация на сайте или в приложении знакомств может стать отличным способом познакомиться с новыми людьми. Первый шаг — найти сайт знакомств, который подберет вам единомышленников.

Если вы давно не встречались и нервничаете, укажите это в своем профиле. Скорее всего, вы найдете человека, который чувствует то же самое, что и вы.

И не забывайте, вам понадобиться все ваше терпение. Не существует быстрого способа излечить разбитое сердце, поэтому дайте себе время восстановиться.

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