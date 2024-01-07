Творожный десерт с сухофруктами и орехами: вкусно и красиво
Творожный десерт — аппетитное и полезное угощение, которое понравится как взрослым, так и детям. Сделать его в домашних условиях проще простого.
Творожный десерт с сухофруктами отлично подойдет для завтрака, десерта или легкого перекуса. Нежный творог в сочетании с ароматными сухофруктами, орехами и медом придаст вашему блюду восхитителен на вкус. Это — отличный выбор, чтобы побаловать друзей или близких вкусным лакомством, сообщает Recipe.
Ингредиенты
Для приготовления ароматного и нежного десерта нужны следующие продукты:
- творог — 500 г;
- изюм — 50 г;
- курага — 50 г;
- чернослив — 50 г;
- фундук — 50 г;
- грецкий орех — 100 г;
- мед — 3 столовые ложки;
- ванильный сахар — 1 пакетик;
- лимонный сок — 1 столовая ложка;
- цедра лимона — 1 чайная ложка.
Приготовление
Шаг 1. Сухофрукты (изюм, курагу и чернослив) тщательно промойте и залейте теплой водой на 10-15 минут, чтобы они стали мягче.
Шаг 2. Орехи слегка обжарьте на сухой сковороде и измельчите.
Шаг 3. Творог перетрите через сито или взбейте блендером до однородной консистенции.
Шаг 4. В творог добавьте мед, ванильный сахар, лимонный сок и цедру, хорошо перемешайте.
Шаг 5. Откиньте сухофрукты на сито, чтобы стекла лишняя жидкость, и нарежьте их мелкими кусочками. Добавьте в творог вместе с орехами и аккуратно перемешайте.
Шаг 6. Готовый десерт выложите в красивые порционные формы или бокалы.
Шаг 7. Перед подачей украсьте десерт свежими фруктами, орехами или мятой.
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