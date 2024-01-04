Когда и почему нужно убирать новогоднюю елку 2024: приметы и традиции

Новогодняя елка — это символ рождественских праздников, который не только является традиционным декором, но и имеет определенное значение и миссию в каждом доме. В конце декабря все уже в ожидании праздников, поэтому стараются как можно скорее приобрести елку и украсить ее, чтобы поднять себе праздничное настроение.

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Однако, мало кто задумывается, когда убирать елку из своего дома. Некоторые это делают сразу после завершения периода рождественского цикла, а кто-то ждет прихода весны, пишет издание Факты ICTV.

Так когда же на самом деле нужно избавиться от новогоднего атрибута и очистить ваш дом от остатков новогодних праздников?

По народным приметам

По народным поверьям считалось, что елка в доме привлекает благополучие, достаток и несет положительную энергетику. Поэтому ее не выбрасывали из дома до Старого нового года.

Однако уже после, было важным избавиться от елки, поскольку начинается негативное влияние дерева на ваш дом и семью. Все потому, что до завершения цикла дерево работает на хозяев и на улучшение их жизни, а после работает против.

Именно поэтому считалось правильным убрать елку в первые недели нового года. Наиболее удачным периодом является 7-8 января.

Важно также знать, что по древним поверьям выбрасывать елку в мусорный бак было категорически запрещено. Ведь по трактовке, это означало выбросить все благополучие и благополучие, которое дерево принесло в дом.

Именно поэтому лучше всего найти другой способ утилизации живого дерева. А вот что можно с ним сделать, Фокус писал ранее .

Рождество Фото: https://www.facebook.com/profile.php?id=100008237807945

По церковному календарю

Церковные каноны говорят, что новогоднюю елку нужно убрать из дома до празднования Крещения. Считается, что до этого дня нужно навести порядок в доме, убрать все лишние и ненужные вещи и конечно же избавиться от новогодних символов, которые уже выполнили свою миссию.

То есть еще два года назад можно было позволить, чтобы новогодняя елка стояла почти до конца января — до 19 декабря. Однако, по новому юлианскому календарю цикл новогодних праздников начинается и завершается раньше. То есть в этом году новогоднюю елку стоит убрать до 6 января. Именно в этот день сейчас отмечают церковный праздник Крещения.

Рождество Фото: pexels

По фэн-шую

По понятиям фэн-шуя, новогодний атрибут советуют убрать уже через неделю после нового года по китайскому календарю.

Если следовать этому утверждению, то в 2024 году елку стоит держать в доме до 10 февраля. То есть еще 1,5 месяца после нашего нового года, елка будет красоваться в вашем доме.

Однако, стоит понимать, что не всегда живое дерево, которое срубили способно выдержать сколько времени и иметь привлекательный вид.

Если елка начинает терять свой внешний вид раньше, то в таких случаях дерево лучше убрать из дома, ведь она уже будет нести только негатив, а иногда может даже нести вред для здоровья.

В таком случае елку можно заменить веточками сосновых, или популярным сейчас веночком из хвойных.

Напомним, ранее мы писали о секретах от опытных хозяек, которые рассказали, как можно почистить подушки в домашних условиях .