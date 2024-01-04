Ярмарки вакансий и сайты компаний: как найти желанную работу

Вам могут помочь родные и знакомые люди. Вы увеличите свои шансы на получение новых возможностей для работы, активно ища их.

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Поиск работы может быть легче, если вы знаете правильные места. Есть много способов и мест, где можно найти работу. Увидев правильные стратегии, вы можете увеличить свои шансы на получение новых возможностей для работы. Об этом пишет Indeed.

10 способов найти работу

1. Ходите на ярмарки вакансий

Ярмарки вакансий — это хорошая возможность получить больше информации о компании и показать, что вы заинтересованы работать в ней. Эти мероприятия соединяют потенциальных соискателей работы с представителями различных компаний. Большинство университетов часто проводят ярмарки вакансий. Если вы студент, то можете проверить веб-сайт своего университета на наличие новостей о возможных ярмарках.

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Вы можете получить больше пользы от ярмарки вакансий, если подготовитесь с соответствующими вопросами. Проверив, какие компании участвуют, вы можете выбрать те, с которыми вы хотели бы работать больше всего. Затем вы можете встретиться с представителями этих компаний, чтобы узнать больше об открытых вакансиях. Эти ярмарки также являются отличной возможностью наладить контакты и пообщаться с людьми.

2. Используйте специальные веб-сайты

Есть много онлайн-досок вакансий и карьерных веб-сайтов, которые регулярно публикуют новые объявления. Большинство из них бесплатны и требуют только регистрации и создания профиля. На некоторых из этих веб-сайтов вы также можете согласиться на получение обновленных информационных бюллетеней о новых списках вакансий. Чтобы получить максимальную отдачу от этих платформ, вам нужно регулярно проверять их.

3. Проверьте сайты компаний

Вы также можете напрямую просматривать веб-сайты конкретных компаний, чтобы узнать о новых вакансиях. Вы можете составить список компаний, которые вас интересуют, а затем регулярно проверять их веб-сайты, чтобы быть в курсе новых вакансий. Также можно зарегистрироваться на веб-сайте, чтобы получать эти обновления непосредственно на свою электронную почту.

4. Обратитесь в свой университет

В вашем университете могут быть возможности для подработки. Чтобы узнать, что это такое и с кем можно связаться, вы можете проверить списки с вакансиями своего университета. Выпускник также может получить полный рабочий день в вашем университете, например, стать ассистентом преподавателя.

5. Ищите работу в социальных сетях

Социальные сети — отличное место для поиска работы. Это объясняется тем, что так много компаний активно присутствуют на различных платформах социальных сетей. Вы можете следить за компаниями, которые вас интересуют, чтобы быть в курсе их новостей. Иногда, когда у них есть вакансии, они также могут оповестить об этом.

Ищите работу в социальных сетях Фото: Getty Images

6. Подайте заявку через кадровые агентства

Кадровые агентства служат связующим звеном между соискателями работы и компаниями. От них можно ожидать, что они всегда будут в курсе новостей компаний, которые нанимают работников, и должностей, которые они хотят занять. Вы можете обратиться в такие агентства, чтобы представить вас как подходящего кандидата для этих компаний.

7. Спросите родных и друзей

Также можно использовать свои связи при поиске работы. Если вы сообщите друзьям или членам семьи, что вы ищете новую должность, это также может привлечь их к вашим поискам.

Сначала определите тех, кто работает в сфере, которая вам нравится, или кто уже имеет опыт. Они могут дать вам рекомендации, если в их компаниях есть свободные вакансии.

8. Выдвигайте себя

Если у вас уже есть работа, иногда могут быть вакансии для продвижения по службе или должности в различных сферах в вашей компании. Поэтому нужно всегда упорно работать и иметь отличный имидж среди коллег. Помимо личного удовлетворения, которое вы получаете, достигнув успеха, это также может стать причиной того, что ваш работодатель благосклонно относится к вам.

9. Начать стажировку

Стажировка может быть хорошим способом получить работу. Иногда после окончания стажировки вам могут предложить работу на полный рабочий день. Обычно такое вознаграждение получают люди, которые отличились во время стажировки. Хотя, даже если стажировка не заканчивается предложением о трудоустройстве, вы все равно можете получить опыт и новые навыки.

Фото: Pexels

10. Начните собственное дело

Вы можете начать собственный бизнес. В любом случае открытие собственного дела является хорошей идеей, которая отлично смотрится в резюме. Вы можете начать исследование, чтобы выяснить, сколько это будет вам стоить и является ли это жизнеспособным вариантом для бизнеса.

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