Творожная запеканка с белым шоколадом: рецепт легкого десерта к вечернему чаю
Готовую запеканку охладить, нарезать на порционные кусочки. Подавать со сметаной, сливками или мороженым.
Если хочется чего-то сладкого и вкусного на вечер к чаю, самое время приготовить творожную запеканку с молочным шоколадом, рецептом которой поделились в кулинарном блоге "Рецепты каждый день". Она не требует особых навыков готовки и получится даже у новичков. Белый шоколад придает ей более интересный вкус.
Творожная запеканка с белым шоколадом
Ингредиенты:
- творог любой жирности — 250 гр;
- молоко – 100 мл;
- манка – 2 ст. л;
- сахар – 2 ст. л;
- яйцо – 1шт;
- белый шоколад – 30-50 гр.
Способ приготовления:
Творог, молоко, манку, сахар соединить и пробить блендером до однородной массы. Затем добавить яйцо и перемешать массу венчиком или вилкой.
Белый шоколад порезать мелкими кубиками и вмешать в творожную массу.
Форму для выпечки смазать сливочным маслом, выложить творожную массу, разровнять.
Отправить форму в духовку, предварительно разогретую до 200 градусов, на 25-30 минут.
Готовую запеканку охладить, нарезать на порционные кусочки. Подавать со сметаной, сливками или мороженым.
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