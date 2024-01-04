Творожная запеканка с белым шоколадом: рецепт легкого десерта к вечернему чаю

Готовую запеканку охладить, нарезать на порционные кусочки. Подавать со сметаной, сливками или мороженым.

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Если хочется чего-то сладкого и вкусного на вечер к чаю, самое время приготовить творожную запеканку с молочным шоколадом, рецептом которой поделились в кулинарном блоге "Рецепты каждый день". Она не требует особых навыков готовки и получится даже у новичков. Белый шоколад придает ей более интересный вкус.

Творожная запеканка с белым шоколадом

Ингредиенты:

творог любой жирности — 250 гр;

молоко – 100 мл;

манка – 2 ст. л;

сахар – 2 ст. л;

яйцо – 1шт;

белый шоколад – 30-50 гр.

Способ приготовления:

Творог, молоко, манку, сахар соединить и пробить блендером до однородной массы. Затем добавить яйцо и перемешать массу венчиком или вилкой.

Белый шоколад порезать мелкими кубиками и вмешать в творожную массу.

Форму для выпечки смазать сливочным маслом, выложить творожную массу, разровнять.

Отправить форму в духовку, предварительно разогретую до 200 градусов, на 25-30 минут.

Готовую запеканку охладить, нарезать на порционные кусочки. Подавать со сметаной, сливками или мороженым.

Ранее Фокус писал, как приготовить запеканку с курицей, сыром и луком по-французски.