Как отбелить кухонные полотенца: простые и эффективные способы

Отбеливание кухонных полотенец не требует использования агрессивной химии. Применение натуральных отбеливателей могут эффективно вернуть полотенцам их первоначальный вид.

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Кухонные полотенца часто подвергаются интенсивному использованию, что приводит к их потускнению и появлению пятен. Чтобы ваши полотенца выглядели как новые, не обязательно покупать специальные отбеливатели. Существует несколько простых и доступных способов, которые помогут вернуть полотенцам белизну и свежесть, сообщает Оdeyalka.

1. Использование белого уксуса и пищевой соды.

Белый уксус и пищевая сода — отличные натуральные отбеливатели. Добавьте полстакана белого уксуса и полстакана пищевой соды в воду при стирке. Уксус помогает разрушить пятна и устранить запахи, а сода эффективно отбеливает ткань.

2. Использование лимонного сока.

Лимонный сок содержит естественные отбеливающие компоненты. Замочите полотенца в воде с добавлением сока одного лимона на несколько часов, а затем постирайте как обычно.

3. Использование перекиси водорода.

Перекись водорода (3%) может быть использована как безопасный отбеливатель. Добавьте полстакана перекиси в воду при стирке. Это поможет эффективно очистить и отбелить полотенца.

4. Предварительное замачивание.

Перед стиркой замочите полотенца в горячей воде с добавлением отбеливающего средства. Это поможет размягчить и разрушить пятна, облегчая их последующую стирку.

5. Избегайте хлорного отбеливателя.

Хлорный отбеливатель может быть эффективен, но он жестоко воздействует на ткань и со временем может повредить волокна. Лучше выбирать более мягкие и безопасные методы.

6. В микроволновке.

Весьма необычный, но при этом отлично работающий способ. Намочите полотенце и обильно натрите хозяйственным мылом или отбеливателем. Положите в полиэтиленовый пакет, не завязывая. Поставьте в микроволновку на три минуты. Это создаст эффект кипячения. Если нужно, сделайте несколько подходов по три минуты каждый. После постирайте полотенце обычным способом.

7.Горчичным порошком.

Разведите порошок горчичный с водой до консистенции каши, нанесите на пятна на три-четыре часа. Потом постирайте обычным способом.

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