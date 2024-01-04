Как часто нужно менять губку для мытья посуды: неожиданное разъяснение

Губка — это неотъемлемый атрибут любой кухни, который хранит в себе немало "грязных секретов". И ключевым в этом словосочетании является слово "грязный". Ведь основная задача губки удалять кухонную грязь.

Related video

Однако, задавались ли вы когда-то мыслью, как часто стоит менять губку для мытья посуды и сколько вообще можно пользоваться одной и той же губкой? Конечно ответ очевиден. Губку для мытья посуды нужно менять регулярно, пишет Sante Plusmag.

Если вы уже несколько месяцев не меняли губку на кухне, тогда самое время это сделать. Для вас не должно быть секретом, то, что любая кухонная губка, даже новая — это идеальная среда для микробов и бактерий. Чтобы вы в этом не сомневались, вам стоит услышать аргументы. Но знайте, после прочитанного, вы не сможете смотреть на свою губку на кухне, так, как раньше.

По данным исследования, которое было проведено несколько лет назад в Германии, ученые исследовали 14 вариантов губок, в которых в результате обнаружили 362 разновидности бактерий.

Итак, губка, которой вы ежедневно моете посуду из которой ежедневно едите, может содержать большое количество бактерий. А это означает лишь одно, что за ее чистотой нужно тщательно следить.

Если вы заметили, что губка изменила цвет и начала неприятно пахнуть, тогда лучше от нее избавиться, или тщательно очистить.

Как очистить губку для посуды от бактерий

Первый и действенный способ — поместите губку в микроволновку на минуту, а после тщательно промойте со средством для мытья посуды. Ни в коем случае не кладите сухую губку, ведь она может загореться. Она обязательно должна быть влажной.

Если вы имеете посудомоечную машину, тогда вы спокойно можете отправить в нее и губку.

Эти два способа позволят почти 100% избавиться от бактерий.

Правила пользования губкой

Помните, после мытья посуды, каждый раз из губки нужно выжать всю влагу. Чем лучше вы избавитесь от воды, тем меньше вероятность появления бактерий.

Кроме того, помните, что нельзя мыть посуду и вытирать стол одной и той же губкой. Вы обязательно должны иметь две разные, каждая из которых будет иметь свое предназначение.

Кроме этого, как вариант вместо губки для мытья посуды, вы можете использовать тряпки. Они более безопасны и экологичны. Главное также периодически менять тряпку, а предыдущую стирать в машинке.

Фото: соцсети

Как часто нужно менять губку для мытья посуды?

Конечно, каждая хозяйка ежедневно моет посуду дома, поэтому есть необходимость следить за ее чистотой. Чтобы избежать распространения бактерий, стоит минимум раз в две недели менять старую губку на новую.

Максимальное время использования губки 2 месяца, но с условием регулярной дезинфекции.

Напомним, ранее мы рассказывали, о лайфхаках, которые передают из поколения в поколение, которые помогают удалить с одежды старые жирные пятна.