Ароматерапия для похудения: какие запахи помогут утолить голод

Как уменьшить чувство голода и тягу к сладкому? В этом поможет ароматерапия и несколько знакомых ароматов, о свойствах которых вы раньше не знали.

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Давно известно, что разные запахи могут улучшать настроение, успокаивать, расслаблять, возбуждать, повышать работоспособность, а также регулировать чувство голода. Какие ароматические масла или свечи могут обуздать разыгравшийся аппетит, рассказал сайт Food&Mood.

Ароматы некоторых цветов

Аромат розы снижает чувство голода Фото: Pexels

Ученые выяснили, что лучше всего снижает чувство голода аромат розы. Если вдыхать его ежедневно, можно сбросить до 3 кг в месяц. Вероятно, эфирное масло розы действует на человеческое подсознание, расслабляет нервную систему и уменьшает чувство голода.

Похожее действие оказывают запахи лаванды и жасмина.

Ваниль

Ванильный аромат может обмануть рецепторы сладкоежек Фото: Pixabay

Ванильный аромат может обмануть рецепторы сладкоежек, отправляя в их мозг сигнал, который вызывает удовлетворение, как после порции десерта. При этом желание съесть что-нибудь сладенькое резко уменьшается.

Цитрусовые

Эфирные масла цитрусовых снижают аппетит Фото: Pexels

Цитрусовые, и особенно грейпфрут – это незаменимый компонент многих диет. Как оказалось, при этом есть его совсем не обязательно, достаточно за 5 минут до приема пищи зажечь лампу с эфирным маслом грейпфрута или другого цитрусового фрукта. Аппетит снизится, а чувство насыщения придет быстрее.

Корица

Корица -- натуральный антидепрессант Фото: Pexels

Запах корицы действуют подобно ванили, отбивая желание съесть что-то сладкое. Кроме того корица считается антидепрессантом, поэтому особенно подойдет тем, кто "заедает" стрессы.

Мята

Аромат мяты успокаивает нервы Фото: Pexels

Аромат мяты успокаивает нервы и уменьшает чувство голода, способствуя похудению. Если вам комфортно находиться с этим запахом постоянно, можно смешать каплю эфирного масла мяты с каплей оливкового и нанести смесь на внутреннюю сторону запястья.

Важно понимать, что ароматерапия воздействует на организм очень мягко, поэтому эффект можно заметить только при регулярном применении эфирных масел. Но при этом важно соблюдать в меру и давать своим обонятельным рецепторам отдохнуть.

С особой осторожностью следует использовать ароматические масла людям с аллергией, заболеваниями дыхательных путей и беременным женщинам.

Напомним, с помощью эфирных масел можно улучшить умственные способности. Помимо улучшения когнитивных функций, некоторые эфирные масла помогут похудеть, улучшить сон, предотвратить болезни и многое другое.

Ранее Фокус писал, какие эфирные масла помогут убрать морщины и отстрочить старение кожи. Загрязнения, ультрафиолет и обезвоживание ускоряют процесс старение кожи и появление морщин. Эфирные масла способствуют восстановлению и омоложению кожи.

Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.