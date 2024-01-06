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Ароматерапия для похудения: какие запахи помогут утолить голод

эфирные масла, ароматерапия для похудения, уменьшить чувство голода, как меньше есть
Фото: Pexels | Какие запахи помогут утолить голод

Как уменьшить чувство голода и тягу к сладкому? В этом поможет ароматерапия и несколько знакомых ароматов, о свойствах которых вы раньше не знали.

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Давно известно, что разные запахи могут улучшать настроение, успокаивать, расслаблять, возбуждать, повышать работоспособность, а также регулировать чувство голода. Какие ароматические масла или свечи могут обуздать разыгравшийся аппетит, рассказал сайт Food&Mood.

Ароматы некоторых цветов

эфирные масла, ароматерапия для похудения, уменьшить чувство голода, как меньше есть, эфирное масло розы Fullscreen
Аромат розы снижает чувство голода
Фото: Pexels

Ученые выяснили, что лучше всего снижает чувство голода аромат розы. Если вдыхать его ежедневно, можно сбросить до 3 кг в месяц. Вероятно, эфирное масло розы действует на человеческое подсознание, расслабляет нервную систему и уменьшает чувство голода.

Похожее действие оказывают запахи лаванды и жасмина.

Ваниль

эфирные масла, ароматерапия для похудения, уменьшить чувство голода, как меньше есть, эфирное масло ванили Fullscreen
Ванильный аромат может обмануть рецепторы сладкоежек
Фото: Pixabay

Ванильный аромат может обмануть рецепторы сладкоежек, отправляя в их мозг сигнал, который вызывает удовлетворение, как после порции десерта. При этом желание съесть что-нибудь сладенькое резко уменьшается.

Цитрусовые

эфирные масла, ароматерапия для похудения, уменьшить чувство голода, как меньше есть, эфирное масло цитрусовых Fullscreen
Эфирные масла цитрусовых снижают аппетит
Фото: Pexels

Цитрусовые, и особенно грейпфрут – это незаменимый компонент многих диет. Как оказалось, при этом есть его совсем не обязательно, достаточно за 5 минут до приема пищи зажечь лампу с эфирным маслом грейпфрута или другого цитрусового фрукта. Аппетит снизится, а чувство насыщения придет быстрее.

Корица

эфирные масла, ароматерапия для похудения, уменьшить чувство голода, как меньше есть, эфирное масло корицы Fullscreen
Корица -- натуральный антидепрессант
Фото: Pexels

Запах корицы действуют подобно ванили, отбивая желание съесть что-то сладкое. Кроме того корица считается антидепрессантом, поэтому особенно подойдет тем, кто "заедает" стрессы.

Мята

эфирные масла, ароматерапия для похудения, уменьшить чувство голода, как меньше есть, эфирное масло мяты Fullscreen
Аромат мяты успокаивает нервы
Фото: Pexels

Аромат мяты успокаивает нервы и уменьшает чувство голода, способствуя похудению. Если вам комфортно находиться с этим запахом постоянно, можно смешать каплю эфирного масла мяты с каплей оливкового и нанести смесь на внутреннюю сторону запястья.

Важно понимать, что ароматерапия воздействует на организм очень мягко, поэтому эффект можно заметить только при регулярном применении эфирных масел. Но при этом важно соблюдать в меру и давать своим обонятельным рецепторам отдохнуть.

С особой осторожностью следует использовать ароматические масла людям с аллергией, заболеваниями дыхательных путей и беременным женщинам.

Напомним, с помощью эфирных масел можно улучшить умственные способности. Помимо улучшения когнитивных функций, некоторые эфирные масла помогут похудеть, улучшить сон, предотвратить болезни и многое другое.

Ранее Фокус писал, какие эфирные масла помогут убрать морщины и отстрочить старение кожи. Загрязнения, ультрафиолет и обезвоживание ускоряют процесс старение кожи и появление морщин. Эфирные масла способствуют восстановлению и омоложению кожи.

Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.