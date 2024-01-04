Выберите носок с подарком и узнайте, что для вас подготовила судьба: психологический тест
Психология человека довольно интересная штука. Если погрузиться глубже в этот мир, то можно узнать много интересных фактов, которые способны рассказать о человеке множества новых подробности. От психологического и эмоционального состояния человека зависит многое, однако мало кто задумывается над тем, что подсознательно, мы способны сделать выбор, который нам даст подсказку, что нам нужно сегодня, или что нас ждет в скором времени. Именно для этого в психологии разработали методику анализа личности на основе задач связанных с картинками.
Перед пациентом ставят задачу интуитивно выбрать изображение, которое ему или ей импонирует, или наоборот раздражает. На основе ответа психологи рисуют психологический, эмоциональный, поведенческий портрет и могут озвучить определенные ожидания и моменты, которые могут случиться с человеком в ближайшее время согласно его выбору. Для примера, предлагаем вам пройти психологический тест по картинке.
Цель этого теста рассказать и показать пациенту его сокровенные желания и возможности.
Перед пациентом стоит задача внимательно посмотреть на картинку на которой изображены три новогодних сапожка — синего, красного и желтого цвета. Каждый из них имеет разный орнамент и подарочное наполнение. По внешнему виду каждого из них, пациент должен выбрать тот, который импонирует ему больше всего.
Если вам интересно, какой сапожок выбрали вы, тогда читайте расшифровку ниже.
Подарочный сапожок 1
Если вы выбрали подарочный сапожок синего цвета в снежинках, тогда вам стоит знать, что судьба берет вас в свои руки. Вас ждет достижение целей и мечтаний, которые вы и так знаете, но у вас из-за каких-то обстоятельств не получалось их реализовать.
Судьба оценила ваше трудолюбие и преданность к тому, что вы делаете и решила наградить вас. Именно поэтому вам стоит проанализировать свои достижения и гордиться тем, что вам удалось реализовать. А уже вскоре судьба вам принесет то, чего вы так долго хотели.
Подарочный сапожок 2
Если вы выбрали красный сапожок в горошек, тогда позвольте себе расслабиться и направьте свой ресурс для реализации своих творческих потенциалов. Пришло время перенести свои чувства и эмоции в творчество, дать себе возможность расслабиться и получить удовольствие. Именно через творческий подход вы сможете открыть свои истинные потребности и желания.
Подарочный сапожок 3.
Если вы выбрали желтый сапожок в елочный принт, тогда ждите, что вскоре вы сможете воплотить в реальность одну из ваших казалось бы недостижимых мечтаний. Судьба пойдет вам на встречу и сделает такой подарок. Это будет своего рода напоминанием для вас, что надо верить в себя и свои мечты.
Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.
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