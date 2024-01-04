Как приготовить домашние пирожки, как у бабушки: пошаговый рецепт

Пирожки — это всегда ассоциация со вкусом детства. Большинство из нас помнят те самые бабушкины пирожки на которые сбегалась вся детвора и которых всегда было так мало. Однако в реалиях сегодняшнего дня, все чаще хозяйки выбирают приобрести выпечку в магазине, чем тратить время и силы на приготовление дома.

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Однако, если вы отчаянная домохозяйка и все же решились повторить тот самый бабушкин рецепт, тогда вам стоит знать идеальный вариант для этого. Предлагаем вам попробовать приготовить домашние пирожки с капустой как у бабушки по рецепту кулинарного блогера Надежды.

Ингредиенты

Для теста:

теплая вода — 250 миллилитров;

сахар — 1 столовая ложка

соль — 1 чайная ложка;

сухие дрожжи — 7 граммов;

мука — +/-500 г;

растительное масло — 3 столовые ложки.

Для начинки:

капуста — 400 граммов;

морковь — 1 штука;

лук — 1 штука;

соль, перец — по вкусу;

лавровый лист.

Способ приготовления

Шаг 1

Начать необходимо с приготовления теста. Для этого нам понадобится теплая вода в которую необходимо добавить соль, сахар, масло и дрожжи. После необходимо постепенно добавить муку и замешать тесто.

Шаг 2

После того как мы приготовим тесто, его необходимо переместить в теплое место на 1 час. Это время нужно опаре для того, чтобы она увеличилась в размере и выросла.

Как вариант тесто можно отправить в духовку с температурой 50 градусов.

Шаг 3

Пока наше тесто отдыхает, нам необходимо начать приготовление начинки и перетереть овощи. Для этого жарим лук мелко измельченный до золотистого цвета, отдельно жарим натертую на мелкой терке морковь. Готовую смесь высыпаем со сковороды и отправляем туда жариться мелко нашинкованную капусту. Когда капуста станет коричневого цвета добавляем специи по вкусу и лавровый лист. Туда же отправляем и жареный лук с морковью, тушим до готовности.

Шаг 4

После приготовления начинки, вынимаем тесто и делим его на 11-12 равных частей (при формировании шариков тесто накрыть пищевой пленкой, чтобы оно не заветривалось, а подошло).

Шаг 5

Формируем пирожки, добавляем начинку и жарим на сковороде с большим количеством масла с обеих сторон, пока каждая сторона не станет золотистого цвета.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить классический салат сельдь под шубой с добавлением грецких орехов .