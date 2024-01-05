Картофельно-луковый пирог на сковороде: пошаговый рецепт простого блюда

Пирог с жареным картофелем и луком — идеальный рецепт, который можно приготовить, когда у вас мало времени. Идеально подходит для неожиданного ужина.

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Картофельно-луковый пирог готовится на сковороде. Это простое "деревенское" блюдо, которое выручит вас, когда у вас мало времени, чтобы готовить ужин. Его можно подавать просто так, а можно дополнить мясным ассорти и сырами, овощами на гриле или просто подавать с помидорами или салатом. Рецептом поделились на сайте Un pizzico di Pepe Rosa.

Рецепт очень простой, вам понадобится ровно столько времени, сколько уйдет на то, чтобы почистить и натереть картофель, а затем сразу выложить его в сковороду, смешав с любимыми ароматными травами. Например с мятой и свежим базиликом. Чтобы пирог был вкуснее, можно добавить нарезанный лук, но можно и не добавлять, будет тоже хорошо.

Подавайте сразу, нарезав ломтиками, но надо сказать, что в холодном виде он тоже вкусен и подходит для перекуса, или пикника.

Картофельно-луковый пирог на сковороде

Ингредиенты:

1 кг картофеля;

1 большая луковица;

растительное масло;

мята, базилик, соль и перец.

Первым делом моем и чистим картофель, затем натираем его на терке с крупными отверстиями.

Добавьте нарезанные листья мяты и базилика, мелко нарезанный лук и, наконец, приправьте солью и перцем.

Нагрейте и смажьте сковороду с антипригарным покрытием небольшим количеством растительного масла, выложите картофельную смесь, равномерно распределите ее ложкой, слегка прижмите (высота должна быть 1 см). Готовьте на среднем огне первые 5 минут под крышкой, затем переверните пирог, но предварительно добавьте на дно сковороды еще немного масла, готовьте еще несколько минут и дождитесь образования легкой корочки.

Выложите пирог на сервировочную тарелку, нарежьте его ломтиками и подавайте. Жареный картофельно-луковый пирог готов.

Также вы можете приготовить к такому пирогу вкусные рулетики из баклажанов.