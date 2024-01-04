Рецепт маринованной капусты со свеклой как из магазина

Зима — сезон дефицита витаминов и обострения желания съесть чего-то вкусненького, кисленького или квашеного. Чаще всего в голову приходит квашеная или маринованная капуста, которая является уникальным и бюджетным вариантом. И если с квашеной капустой все понятно, то как приготовить в домашних условиях маринованную капусту со свеклой, которую продают в магазине надо еще разобраться.

Related video

Маринованная капуста таким способом вполне может претендовать на отдельное блюдо на праздничном столе. Именно поэтому предлагаем вам ознакомиться с вариантом рецепта маринованной капусты, который предлагает издание Рапістефа.

Ингредиенты

большая капуста;

200 граммов очищенной свеклы нарезанной соломкой;

100 граммов корней сельдерея;

50 граммов очищенного чеснока;

1 чайная ложка тмина;

1 литр воды;

45 граммов соли;

2 столовые ложки меда.

капуста маринованная Фото: Домашняя консервация

Способ приготовления

Шаг 1

Капусту необходимо нарезать произвольными кусками среднего размера такой формы, которая вам нравится.

Шаг 2

Свежую свеклу очистить от кожуры и нарезать соломкой. То же самое сделать с корнем сельдерея.

Шаг 3

Возьмите посуду в которой планируете приготовить маринованную капусту. Выложите слоями — капуста, затем свекла, сельдерей. Между каждым слоем нужно добавить нарезанный кусочками чеснок и приправу тмина. Делать в такой последовательности пока не закончатся ингредиенты.

Шаг 4

Готовим маринад. Для этого в горячую воду необходимо добавить мед и соль, тщательно перемешать, чтобы все ингредиенты растворились. Далее маринадом залить овощи, чтобы вода едва покрывала верхушку.

Далее банку необходимо накрыть марлей и отправить в темное место с комнатной температурой 7-14 градусов. Уже через две недели можно пробовать маринованную капусту со свеклой. Когда капуста станет однотонного цвета, это будет означать, что она готова. После этого необходимо посуду с маринованной капустой накрыть крышкой и поместить в холодное место.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить домашний майонез за одну минуту, который будет вкуснее чем в магазине.