Как похудеть в новом году. Диетологи назвали 3 самых легких способа

Многие люди начинают борьбу с лишним весом именно с нового года, особенно после того количества вкусностей и десертов, которые были съедены за праздники. Чтобы облегчить эту задачу, диетологи назвали 3 способа, которые помогут стать стройнее.

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Здоровое и устойчивое снижение веса — это не просто быстрые решения, а, скорее, сбалансированный и осознанный подход к питанию, физической активности и образу жизни в целом. О том, как вы можете сбросить лишние килограммы самым быстрым и здоровым способом в этом новом году, рассказали доктор медицинских наук Лиза Эндрюс и диетолог Серена Бенали. Об этом пишет She Finds.

Ешьте цельные продукты

Фото: Freepik

Диета, основанная на употреблении цельных продуктов, является фундаментальной и эффективной стратегией для здорового похудения. Цельные продукты, такие как фрукты, овощи, нежирные белки и цельнозерновые продукты, богаты питательными веществами и содержат необходимые витамины, минералы, клетчатку и антиоксиданты. В отличие от обработанных пищевых продуктов, которые часто содержат много пустых калорий и рафинированного сахара, цельные продукты поддерживают общее состояние здоровья и помогают контролировать потребление калорий.

"Цельные продукты — это продукты, которые находятся в их естественной форме или подверглись минимальной обработке, сохраняя при этом большую часть своей питательной ценности. К ним относятся фрукты, овощи, цельнозерновые, орехи, семена, бобовые и мясо. К минимально обработанным продуктам также относят ореховую пасту, оливковое масло, греческий йогурт, которые подвергаются некоторой обработке, но при этом сохраняют значительную часть своего первоначального состава питательных веществ и полезных свойств", — говорит диетолог.

Фото: Freepik

Бенали уточнила, что, когда мы выбираем цельные продукты, "мы, естественно, избегаем продуктов, подвергшихся ультраобработке и фаст-фуда, которые часто содержат большое количество добавленного сахара, вредных жиров и пустых калорий. Этот помогает похудеть за счет снижения калорий. Подход к цельным продуктам поощряет более здоровый выбор и приготовление еды в домашних условиях, что приводит к более питательной и сбалансированной диете, что в дальнейшем помогает контролю веса".

Диетолог предлагает множество способов включить в свой рацион различные виды цельных продуктов. Она советует уделять особое внимание включению цельных продуктов, богатых белком, в каждый прием пищи и перекус. Например, добавляйте в салаты нут или чечевицу, выбирайте греческий йогурт в качестве перекуса и отдавайте предпочтение нежирному белку: курице или рыбе. Белок играет решающую роль в построении и восстановлении тканей, а также способствует устойчивому ощущению сытости, что может помочь уменьшить искушение переедать.

"Сосредоточение внимания на цельных продуктах способствует более устойчивому и менее ограничительному подходу к еде. Это не только помогает похудеть, но и способствует выработке привычек здорового питания, которые можно поддерживать в долгосрочной перспективе, улучшая общее состояние здоровья".

Высыпайтесь

Фото: Freepik

Достаточное количество качественного сна является важным, но часто упускаемым из виду аспектом здорового пути к снижению веса. Сон влияет на различные гормональные и метаболические процессы, в том числе на те, которые регулируют аппетит и энергетический баланс.

Эндрюс говорит, что достаточное количество сна "не только помогает вам чувствовать себя менее подавленным и иметь больше энергии, но также уменьшает тягу к нездоровой пище и пустым калориям. Это также помогает контролировать кровяное давление, уровень сахара в крови и уровень холестерина".

Откажитесь от алкоголя

Исключение или сокращение потребления алкоголя может существенно способствовать более здоровому снижению веса. Алкогольные напитки часто содержат значительное количество пустых калорий и могут ухудшить рассудок, что приводит к перееданию.

"Алкоголь добавляет в ваш рацион больше пустых калорий и может снизить вашу сдержанность, что приведет к перееданию. Отказ от алкоголя также снижает риск депрессии и слабоумия", — говорит Эндрюс.

Кроме того, воздержание от алкоголя может улучшить качество сна, повысить уровень энергии и положительно повлиять на общее самочувствие, способствуя более успешному и устойчивому снижению веса.

Напомним, нет необходимости после праздников прибегать к крайним средствам или экспресс-диетам, достаточно просто изменить некоторые повседневные привычки.

Ранее Фокус писал о том, что диетологи назвали 10 лучших овощей для похудения.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.