Безглютеновая гранола с гречкой и финиками: простой домашний рецепт

Вы можете за раз приготовить гранолу на две недели. Подавать гранолу можно с молоком или йогуртом, по желанию дополнительно подсластив ее бананом или медом.

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Эта безглютеновая гранола с семенами, орехами и сухофруктами, приготовленная на завтрак, даст вам заряд бодрости на целый день. Из указанного количества ингредиентов у вас получится 10 порций вкусной и полезной гранолы. Подробным рецептом гранолы поделился сайт Taste.

Важно

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Ингредиенты:

гречневая крупа – 500 г;

финики без косточки – 200 г;

мед – 2 ст. л.;

свежая апельсиновая цедра – 1 ст. л.;

апельсиновый сок – полстакана;

корица молотая – 1,5 ч. л.;

киноа – до 1,5 стакана по желанию;

очищенные семена подсолнечника – 150 г;

миндальные орехи – 1 стакан;

растительное масло – 1 ст. л.;

сушеная клюква – 1 стакан;

курага – полстакана.

Приготовление

Шаг 1

Замочите гречку в холодной воде на ночь. Утром откньте крупу на сито и дате воде хорошо стечь. Чтобы лучше обсушить гречку, высыпьте ее на бумажное полотенце.

Шаг 2

Разогрейте духовку до 130-150 градусов, включите режим конвекции. Подготовьте два противня, застелите их бумагой для выпечки.

Шаг 3

Налейте в кастрюлю с толстым дном полстакана воды, добавьте порезанные финики, мед, цедру и сок апельсина. Поставьте кастрюлю на огонь, доведите содержимое до кипения.

Шаг 4

Когда содержимое в кастрюле закипит, уменьшите огонь до минимума и варите около пяти минут, пока смесь не загустеет. Снимите с плиты, добавьте корицу и остудите.

Шаг 5

Остывшую сладкую смесь измельчите блендером до однородности.

Шаг 6

Смешайте гречку с киноа, семенами и орехами. Добавьте сладкую смесь и масло. Перемешайте, чтобы все продукты равномерно распределились.

Шаг 7

Равномерно распределите гречневую смесь на подготовленных противнях. Выпекайте, помешивая каждые 10 минут около часа или до золотистого цвета и полного высыхания.

Время готовки может быть больше или меньше. Это зависит от влажности смеси и вашей духовки.

Шаг 8

Достаньте гранолу из духовки. Добавьте к нес курагу и клюкву, перемешайте. Дайте полностью остыть прямо на противне.

Шаг 9

Пересыпьте гранолу в стеклянную банку с плотной крышкой и используйте в течение двух недель.

Шаг 10

Подавайте гранолу на завтрак с молоком, йогуртом, бананом и медом.

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