Ленивые вареники по-польски: вкусное сочетание творога и картофеля
Ленивые вареники по-польски получаются невероятно нежными и сытными, а готовятся очень быстро и просто.
В Польше готовят ленивые вареники, добавляя в тесто вместо муки вареный картофель. Это сочетание кисломолочного сыра и картофеля — традиционный вкус польской кухни. Как приготовить ленивые вареники без муки по польскому рецепту, рассказал сайт Smachno.ua.
Ингредиенты:
- творог – 500 г;
- картофель – 150 г;
- яйца – 4 шт.;
- сухари молотые – 20 г;
- сливочное масло – 30 г в тесто и 30 г для подачи;
- картофельный крахмал – 40 г;
- соль – по вкусу.
Приготовление
Шаг 1
В подсоленной воде отварите картофель "в мундире" и остудите.
Шаг 2
Очистите остывший картофель и толкушкой разомните его в пюре.
Шаг 3
Добавьте творог и перетрите в однородную массу. Добавьте соль по вкусу.
Шаг 4
Отделите желтки от белков. Желтки разотрите со сливочным маслом и добавьте в тесто.
Шаг 5
Миксером взбейте яичные белки в пышную пену и добавьте в тесто. Аккуратно перемешайте до однородности.
Шаг 6
Добавьте в тесто крахмал и перемешайте.
Шаг 7
Из теста скатайте небольшие шарики и придайте им традиционную форму: немного сплюсните и сделайте пальцем углубление по центру.
Шаг 8
На сухой сковороде или в духовке обжарьте сухари до золотистого цвета. Растопите сливочное масло и смешайте его с сухарями.
Шаг 9
Поставьте на огонь кастрюлю с подсоленной водой. Когда вода закипит, опустите ленивые вареники в кипяток, сразу помешайте, чтобы они не пристали ко дну.
Шаг 10
Как только вареники всплывут на поверхность, достаньте их шумовкой.
Шаг 11
Готовые вареники полейте растопленным сливочным маслом с сухарями и сразу подавайте к столу.
Напомним простой рецепт нежнейшей буженины по-польски. У наших соседей и надежных друзей поляков буженина готовится простым способом, но с добавлением интересных ингредиентов.
Ранее Фокус писал, как приготовить польский карчек с грибным соусом. Классический польский рецепт этого блюда — это идеальный выбор для праздничного обеда или семейного ужина.