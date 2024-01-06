Ленивые вареники по-польски: вкусное сочетание творога и картофеля

Ленивые вареники по-польски получаются невероятно нежными и сытными, а готовятся очень быстро и просто.

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В Польше готовят ленивые вареники, добавляя в тесто вместо муки вареный картофель. Это сочетание кисломолочного сыра и картофеля — традиционный вкус польской кухни. Как приготовить ленивые вареники без муки по польскому рецепту, рассказал сайт Smachno.ua.

Ингредиенты:

творог – 500 г;

картофель – 150 г;

яйца – 4 шт.;

сухари молотые – 20 г;

сливочное масло – 30 г в тесто и 30 г для подачи;

картофельный крахмал – 40 г;

соль – по вкусу.

Приготовление

Шаг 1

В подсоленной воде отварите картофель "в мундире" и остудите.

Шаг 2

Очистите остывший картофель и толкушкой разомните его в пюре.

Шаг 3

Добавьте творог и перетрите в однородную массу. Добавьте соль по вкусу.

Шаг 4

Отделите желтки от белков. Желтки разотрите со сливочным маслом и добавьте в тесто.

Шаг 5

Миксером взбейте яичные белки в пышную пену и добавьте в тесто. Аккуратно перемешайте до однородности.

Шаг 6

Добавьте в тесто крахмал и перемешайте.

Шаг 7

Из теста скатайте небольшие шарики и придайте им традиционную форму: немного сплюсните и сделайте пальцем углубление по центру.

Ленивые вареники по-польски - особенности формовки Фото: smachno.ua

Шаг 8

На сухой сковороде или в духовке обжарьте сухари до золотистого цвета. Растопите сливочное масло и смешайте его с сухарями.

Шаг 9

Поставьте на огонь кастрюлю с подсоленной водой. Когда вода закипит, опустите ленивые вареники в кипяток, сразу помешайте, чтобы они не пристали ко дну.

Шаг 10

Как только вареники всплывут на поверхность, достаньте их шумовкой.

Шаг 11

Готовые вареники полейте растопленным сливочным маслом с сухарями и сразу подавайте к столу.

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