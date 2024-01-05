5 января 2023 года: Крещенский Сочельник - что сегодня нельзя делать

Сегодня нельзя ругаться и желать другим зла. Среди главных примет этого дня — метель к хорошему урожаю.

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Что случилось в этот день:

Сегодня православная церковь отмечает Крещенский Сочельник, который также называется Навечерие Крещения. Это вечер, который предшествует празднику Крещения Господня и является подготовкой к нему. В Крещенский Сочельник, как и на само Крещение, принято святить воду в храмах.

Что нельзя делать 5 января:

ругаться и обижаться;

желать другим зла;

пить или набирать воду с плохими мыслями;

выливать зря воду.

Народные приметы и поверья:

метель, снег или поземка — быть урожаю;

снег гнет сучья на деревьях — также к хорошему урожаю;

громко лают собаки — будет в лесу много дичи и зверя.

День ангела празднуют:

Григорий, Евгения, Иосиф, Матфей, Роман, Саис, Сергей, Татьяна.

Родились сегодня:

1932 — Умберто Эко, итальянский писатель, философ, культуролог, литературный критик;

1969 — Мэрилин Мэнсон, американский рок-музыкант, певец, актер, лидер группы "Marilyn Manson";

1975 — Брэдли Купер, американский актер и певец, лауреат премий BAFTA и "Грэмми".

А также в этот день:

1895 — открыты рентгеновские лучи;

2005 — в Солнечной системе обнаружена карликовая планета Эрида.