Послепраздничный детокс: 15 самых простых рецептов

Консультанты французского журнала Marie Claire рекомендуют при очищении организма употреблять легкое вино, которое помогает выводить токсины из организма, а также обладает мочегонным действием.

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Все прекрасно знают, что такой баланс — в бухгалтерии, в финансах, житейских делах и т.д. А знает ли ваш организм о том, что такое баланс, особенно после праздничных застолий и сладких угощений, неограниченных новогодних конфетных подарков и алкогольных возлияний? Надеемся, что знает и понимает его важность. Поэтому, полагаясь на сознательный домашний детокс, постараемся помочь вам вернуться в форму после праздников. А помогут нам в этом консультанты знаменитого французского журнала Marie Claire.

Прежде всего вам стоит приготовить такие свежие ингредиенты, как капуста, лук-порей, свекла, черная редька, цитрусовые, авокадо, ананас, имбирь и куркума и др. Да, чуть не забыли: при очищении организма можно, по желанию, употреблять легкое вино, которое помогает выводить токсины из организма, а также обладает мочегонным действием. Что ж, поехали, если готовы выглядеть круто и чувствовать себя еще круче!

Салат из капусты

Эта кисло-сладкая смесь, в которой капуста сочетается с морковью и яблоками. Свежо и легко! К этому салату подходит белое бордо. Время приготовления — 20 минут.

Ингредиенты на 4 человека:

4 листа капусты;

3 моркови;

1 белая луковица;

2 зеленых яблока;

50 г изюма;

1/2 лимона;

1 яичный желток;

2 ст. л. горчицы;

8 мл рапсового масла;

соль, перец — по вкусу.

Листья капусты вымойте, удалите жесткие ребра и нарежьте тонкими полосками. Очистите морковь, вымойте лук. Натрите их. Смешайте овощи.

Яблоки очистите и нарежьте тонкими брусочками. Выжмите сок из лимона. Сбрызните яблоки соком. Дайте винограду набухнуть в миске с горячей водой.

Взбейте яичный желток с горчицей в миске, влейте тонкой струйкой масло, чтобы получился майонез. Добавьте оставшийся лимонный сок. Добавьте соль и перец.

Добавьте к овощам подсушенные яблоки и виноград, влейте майонез и тщательно перемешайте. Подавайте хорошо охлажденным.

Совет-"изюминка"

При подаче посыпьте небольшим количеством грецких орехов.

Тонизирующий гранатовый салат

На самом деле это знаменитая тертая морковь, но в удивительной, легкой и свежей версии, которая не заставит вас набрать ни грамма! А вот свекла, зерна и гранатовый сок придадут оригинальность этому рецепту. Не забудьте об имбире для еще большей бодрости. Для выведения токсинов подойдет розовое вино Апелласьон Кот-дю-Рон. Время приготовления — 15 минут.

Ингредиенты на 4 человека:

4 моркови;

2 небольшие сырые свеклы;

1 гранат;

10 мл гранатового сока;

4 ст. л. оливкового масла;

1 щепотка молотого имбиря;

соль и перец — по вкусу.

Очистите морковь и свеклу, натрите их на мелкой терке. Смешайте их в салатнице. Разрежьте гранат пополам и соберите зерна, добавьте их в салатник.

В миске смешайте соль, перец, имбирь, гранатовый сок и оливковое масло. Размешайте вилкой до однородной консистенции. Вылейте этот соус в салатник, тщательно перемешайте и подавайте.

Совет-"изюминка"

Желательно использовать домашний гранатовый сок, который можно найти в супермаркетах — он богат минералами и витаминами. Если у вас есть немного времени, приготовьте его самостоятельно.

Лук-порей на гриле и цитрусовым винегретом

Особое внимание в этом детоксе — на луке-порее. Овощи готовятся на гриле на планче, чтобы придать им особый вкус, а затем подаются с нарезанными сваренными вкрутую яйцами и винегретом из помело и лимонного сока, чтобы придать им пикантности. Наш совет — белое вино Апелласьон из региона Эльзас-Пино-Блан. Время приготовления — 30 минут.

Ингредиенты на 4 человека:

12 небольших луковиц;

2 яйца;

1/2 лимона;

1/2 розового помело;

6 ст. л. оливкового масла;

1 ст. л. жидких сливок;

соль и перец — по вкусу.

Удалите из лука-порея зелень. Белые корешки тщательно очистите, промойте и осушите. Варим их 15 минут в кастрюле с кипящей подсоленной водой.

В то же время опустите яйца на 10 минут в кипящую подсоленную воду (соль облегчает очистку). Слейте их, освежите под холодной водой. Очистите их и измельчите ножом. Выжмите половинку помело и лимон, процедите их сок.

В миску положите немного соли, перца и цитрусового сока. Добавьте 4 ст. л. оливкового масла, перемешайте вилкой.

Слейте воду и обсушите корешки лука-порея, смажьте их оставшимся оливковым маслом. Поместите их на горячий чугунный гриль, чтобы придать им легкий вкус гриля.

Выложите корешки на сервировочное блюдо, посыпьте рубленым сваренным вкрутую яйцом. Размешайте цитрусовый винегрет со сливками с помощью вилки и сразу же подавайте с жареным луком-пореем.

Совет-"изюминка"

В этот рецепт можно добавить несколько домашних хлебных гренок.

Детокс-бульон из морепродуктов с азиатскими вкусами

Морепродукты и азиатский вкус — невероятное наслаждение. К нему подойдет белое вино Апелласьон: Сансер. Время подготовки — 15 минут + время приготовления — 15 минут.

Ингредиенты на 4 человека:

500 г коктейля из четырех замороженных морепродуктов;

1 тертый имбирь;

1 луковица;

1 морковь;

1 лук-порей белый;

1 комбава (кафрский лайм);

2 кубика овощного бульона;

1 ст. л. кунжутного масла

1 щепотка перца чили;

соль — по вкусу.

Очистите морковь и натрите ее на терке с крупными отверстиями. Очистите и нарежьте лук. Белый лук-порей разрежьте вдоль пополам, тщательно промойте, обсушите и нарежьте тонкими полосками.

Нагрейте масло в кастрюле и добавьте морковь, лук-порей, лук и имбирь, чтобы обжарить без окрашивания, помешивая, в течение 3 минут на сильном огне.

Добавьте в запеканку 1 л кипятка, покрошите таблетки бульона, посолите, приправьте перцем чили и помешивайте до закипания жидкости. Дать покипеть 5 минут, затем добавить замороженные морепродукты. Подождите, пока жидкость снова закипит (на сильном огне), и дайте ей покипеть 3 минуты.

Тем временем промойте и обсушите комбаву, мелко натрите ее цедру.

Разложите содержимое запеканки по сервировочным тарелкам, добавьте в каждую по 1 большой щепотке цедры комбавы и сразу же подавайте.

Совет-"изюминка"

Чтобы найти комбаву, смотрите в продуктовых магазинах полки с азиатскими продуктами. Как альтернативу можно использовать цедру обычного лайма.

Салат из свеклы, черной редьки и сваренных вкрутую яиц

Овощной салат для зимы — самое то! Подходит для выведения токсинов белое вино Апелласьон: Мюскаде-Севр и Мэн. Время приготовления — 20 минут.

Ингредиенты на 4 человека:

2 небольшие вареные свеклы;

1/2 черной редьки;

1 горсть рукколы;

2 яйца;

1 ст. л. цельнозерновой горчицы;

1 ст. л. уксуса;

1 ст. л. орехового масла;

2 ст. л. нейтрального масла;

соль, перец — по вкусу.

Сварите яйца 10 минут в кипящей подсоленной воде (соль облегчает очистку).

Тем временем очистите свеклу и нарежьте ее тонкими ломтиками. Очистите редис и нарежьте его тонкими ломтиками.

Слейте воду со сваренных вкрутую яиц, освежите их под холодной водой, затем очистите. Грубо порубите их ножом.

Разложите рукколу по тарелкам. Разложите ломтики свеклы и редиса в розетку, посыпьте рублеными сваренными вкрутую яйцами.

В миске приготовьте винегрет с солью, перцем, горчицей, уксусом и двумя маслами. Размешайте вилкой. Разложите винегрет по тарелкам и сразу же подавайте.

Совет-"изюминка"

Заменить черную редьку можно очень тонкими ломтиками сырого топинамбура, обладающего изысканным вкусом.

Детокс-суп из бархатистой моркови и пастернака с куркумой

Красочный и слегка острый суп согреет вас зимой, при этом позволит не прибавить ни грамма веса. Сочетается с любым белым вином. Время подготовки — 15 минут + время приготовления — 35 минут.

Ингредиенты на 4 человека:

600 г моркови;

1 пастернак;

1 большая картофелина;

100 г мякоти томата;

1 луковица;

1 кубик овощного бульона;

2 ст. л. оливкового масла;

1/2 ч. л. куркумы;

4 веточки пряности кервеля;

перец, крупная серая соль — по вкусу.

Очистите и нарежьте лук. Очистите, вымойте и нарежьте кубиками картофель, пастернак и морковь (кроме одной).

В кастрюле разогрейте масло, добавьте лук и посыпьте куркумой. Подрумяньте 3 минуты, не окрашивая.

Затем положить нарезанные кубиками овощи, мякоть томата и залейте водой.

Добавьте бульонный кубик и соль. Накройте крышкой и варите на слабом огне 20–30 минут. В конце приготовления добавьте перец и перемешайте блендером. Разложите суп по тарелкам.

Натрите последнюю морковь и посыпьте ею суп. Украсьте веточкой кервеля.

Совет-"изюминка"

Важно всегда сочетать перец с куркумой, чтобы активировать его свойства.

Детокс-суп из капусты и шпината

О, это суп, насыщенный питательными веществами и витаминами, идеально подходит для выведения всех токсинов. Для аперитива — белое вино. Время подготовки — 10 минут + время приготовления — 15 минут.

Ингредиенты на 6 человек:

1 луковица, нарезанная кубиками;

1 морковь, нарезанная кубиками;

1 капуста;

1 кабачок;

1 горсть молодого шпината;

1/2 пучка нарезанной кинзы;

1 кубик овощного бульона;

1 нарезанный зеленый перец;

1/2 ст. л. жареных тыквенных семечек;

хлопья красного перца или паприка;

1/2 ст. л. греческого йогурта;

1 щепотка соли.

В кастрюлю с толстым дном, которую поставьте на средний огонь, 1 ст. л. оливкового масла и мелко нарезанный лук. Добавьте морковь и кабачки и готовьте 5 минут.

Затем добавьте капусту и готовьте 5 минут. Добавьте овощной бульон с небольшим количеством воды и доведите смесь до кипения. Добавьте шпинат и кориандр.

Выключите огонь и накройте кастрюлю крышкой. Дав супу настояться несколько минут, переложите его в блендер.

Затем приправьте солью и хлопьями чили (или паприкой), добавьте немного сливок, посыпьте все тыквенными семечками.

Совет-"изюминка"

Добавьте немного хрусткости этому супу с помощью домашних хлебных палочек.

Детокс из жареной брокколи и цветной капусты

Вегетарианское блюдо из жареной цветной капусты и брокколи, которое просто приготовить. Оно идеально подходит для сытного обеда и также идеально сочетается белым вином Апелласьон: А Бордо. Время подготовки — 25 минут + время приготовления — 40 минут.

Ингредиенты на 4 человека:

1 маленькая цветная капуста;

1 головка брокколи;

3 веточки петрушки;

1 яйцо;

20 г сливочного масла;

50 г черствого багета;

30 г семян гречки;

4 ст. л. оливкового масла;

2 ст. л. медового уксуса;

1 ст. зерновая горчица;

соль, перец — по вкусу.

Разогрейте духовку до 180°. Вымойте цветную капусту и брокколи и разделите их на соцветия.

Выложите их на противень, полейте 1 ст. л. масло, добавьте соль, перец, перемешайте и запекайте 40 минут, время от времени переворачивая (они должны стать золотистыми и нежными: готовность проверяйте лезвием ножа).

Тем временем варите яйцо 9 минут в кастрюле с кипящей водой, пока оно не станет твердым.

Перемешайте хлеб до получения крупной крошки. Вспеньте масло на сковороде и обжарьте панировочные сухари в течение 4-5 минут, помешивая деревянной ложкой.

Приготовьте винегрет: смешайте горчицу с уксусом, затем небольшими порциями добавьте оставшееся масло. Добавьте соль и перец.

Нарежьте петрушку. Поджарьте семена гречки.

Яйцо очистите и крупно порубите ножом. Распределите его по капусте. Добавьте панировочные сухари, семена гречки и петрушку. Добавьте винегрет и подавайте теплым.

Совет-"изюминка"

Вы можете подавать овощи отдельно или в качестве гарнира, например, к жареной рыбе.

Детокс-салат "Островной"

Ананас, грейпфрут, авокадо… Позвольте себе перенестись в изысканное и здоровое путешествие! Ингредиенты этого экзотического салата вкусные, а рецепт приготовления простой, легкий и быстрый. Вино подойдет так называемое тихое белое, типа un montlouis-sur-loire. Время приготовления — 30 минут.

Ингредиенты на 6 человек:

1 ананас сорта Виктория;

2 авокадо;

2 розовых грейпфрута;

12 больших приготовленных и очищенных розовых креветок;

1 салат ромэн;

20 г свежего имбиря;

30 г очищенного фундука;

сок 1 лимона;

1 небольшой свежий красный перец;

3 ст. л. масла виноградных косточек;

соль — по вкусу.

Очистите ананас, нарежьте его ломтиками, затем кубиками. Очистите ромэн, отделите листья и украсьте ими салатник. Очистите грейпфруты, удалите четвертинки, оставив вытекающий сок в миску.

Мелко нарежьте перец, удалив семена. Крупно раздробить фундук. Очистите авокадо, нарежьте мякоть кубиками и добавьте лимонный сок (чтобы они не почернели). Выложите их в салатник к грейпфрутам и креветкам.

Очистите имбирь, натрите его на крупной решетке над салатником. В миску с грейпфрутовым соком налейте масло и размешайте вилкой, приправьте солью и перцем чили. Украсьте им салат, посыпьте фундуком и подавайте охлажденным.

Совет-"изюминка"

Чтобы найти еще более идеальное сочетание с этим рецептом, загляните в нашу подборку вина, которое можно подавать с экзотическими фруктами !

Карпаччо из гребешка и авокадо с маракуйей

Кстати, это очень изысканно — морские гребешки маринуются в соке лайма и маракуйи, а затем подаются с тонкими ломтиками авокадо. Наконец-то — вино предлагается белое игристое, сухое вувре. Время приготовления — 15 минут + время охлаждения — от 1 до 2 часов.

Ингредиенты на 6 человек:

12 гребешков без кораллов (свежих или размороженных);

3 спелых, но твердых авокадо;

3 больших маракуйи (маракуйи с гладкой кожицей) или 5 маленьких (с морщинистой кожицей);

3 лайма;

2 ст. л. оливкового масла;

3 листика базилика;

соль и перец — по вкусу.

Выжмите лимоны. Разрежьте маракуйю пополам, надавите на сито, установленное над миской, затем раздавите семена тыльной стороной ложки, чтобы получить как можно больше сока (несколько зерен оставьте для украшения). Смешайте его с лимонным соком.

Нарежьте орехи тонкими ломтиками и разложите по тарелкам на расстоянии друг от друга. Очистите авокадо, разрежьте пополам, удалите косточки, затем нарежьте мякоть тонкими полосками и вставьте между гребешками.

Посолите, поперчите, посыпьте маракуйей и лимонным соком, влейте немного масла. Накройте полиэтиленовой пленкой и поставьте в холодильник на 1-2 часа.

При подаче посыпьте измельченным базиликом и украсьте семенами маракуйи.

Совет-"изюминка"

Что касается вина, то идеальное сочетание — это вина, которые подают с морепродуктами.

Пот-о-фе из моллюсков со сладкими специями

Откройте для себя знаменитое французское блюдо пот-о-фе в более нежной и изысканной версии. Мидии и моллюски, овощной бульон, орехи и … хорошее белое вино. Время подготовки — 20 минут + время приготовления — 55 минут.

Ингредиенты на 4 человека:

500 г мидий бушо;

500 г моллюсков;

500 г моллюсков;

2 лука-порея;

2 моркови;

2 репы;

2 стебля сельдерея;

1 луковица фенхеля;

1 букет гарни (набор прованских трав);

1 чайная ложка семян кориандра;

1 щепотка мускатного ореха.

Доведите до кипения 2 л воды в большой кастрюле. Добавьте букет гарни, 1 чайную ложку кориандра, 1 чайную ложку перца горошком и 1 щепотку мускатного ореха.

Очистите овощи, нарежьте морковь и лук-порей ломтиками, репу, сельдерей и фенхель — четвертинками. Варить в бульоне из моркови и репы 30 минут.

Затем добавьте остальные овощи и продолжайте готовить еще 20 минут. Тем временем очистите моллюсков. После приготовления выньте овощи из бульона шумовкой и разложите их по 4 мискам.

Погрузите моллюсков в бульон, пока они все не раскроются. Выложите их на овощи. Процедите бульон через мелкое сито, разлейте по тарелкам и сразу же подавайте.

Совет-"изюминка"

Сопровождайте этот рецепт поджаренными и намазанными маслом булочками.

Детокс-рецепт крестьянских щей

Суп из зеленой капусты, лука-порея, моркови, репы, сельдерея и макарон идеален для полноценного и легкого ужина. Время подготовки — 20 минут + время приготовления 1,5 часа.

Ингредиенты на 4 человека:

1/2 кочана зеленой капусты;

200 г лука-порея;

200 г моркови;

120 г репы;

80 г корня сельдерея;

1 стебель сельдерея;

40 г пенне ригате (короткие макароны);

1 пучок петрушки;

1 пучок пряности кервеля;

20 г сливочного масла;

крупная соль — по вкусу.

Разрежьте лук-порей на четвертинки. Промойте их в теплой воде, осушите и нарежьте на кусочки. Очистите, промойте и нарежьте морковь на четвертинки, прежде чем нарезать ее соломкой.

Вымойте, очистите репу и сельдерей и нарежьте их кусочками. Удалите с капусты первые листочки и промойте ее большим количеством воды. Разрежьте на четвертинки.

Растопите сливочное масло в большой кастрюле, затем добавьте все эти овощи и варите на медленном огне, пока они не станут мягкими.

В кастрюлю налейте 1,5 л воды, добавьте пучок петрушки и стебель сельдерея, посолите и варите 1 час при слабом кипении.

Незадолго до окончания варки супа погрузите ригате пенне в кипящую подсоленную воду на 12 минут (или время, указанное на упаковке), затем слейте воду.

При подаче добавьте их в суп вместе с нарезанной кервелью.

Совет-"изюминка"

Вдруг вы не в курсе, но зеленая капуста – защитная пища. Этот овощ снова в центре внимания, поскольку многочисленные исследования показали, что его регулярное употребление защищает от некоторых видов рака (толстой кишки, легких, кожи и т. д.) и снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Капуста действительно содержит вещества серы (индолы), которые помогают бороться с клеточной агрессией, антиоксидантный витамин С и провитамин А, фолиевую кислоту, ценную во время беременности, клетчатку. Для максимальной усвояемости ешьте только очень нежные центральные листья.

Пирожки без теста с двумя капустами и киноа

Эти обновленные тарталетки невероятно легкие и идеально подходят для поддержания формы и одновременного удовольствия. Тесто заменяется листьями зеленой капусты, украшенными смесью киноа, брокколи, моркови и овечьего сыра. Время подготовки — 30 минут + время приготовления — 10 минут.

Ингредиенты на 2 человека:

Для корзиночек —

5 листьев зеленой капусты;

1 большая морковь;

1/2 головки брокколи;

4 ст. л. приготовленной красной киноа;

1/2 пучка чеснока;

1 ст. л. свежего овечьего сыра;

соль и перец — по вкусу

Для винегрета —

1/4 вареной свеклы;

10 мл яблочного уксуса;

1 лук-шалот№

5 мл подсолнечного масла;

1 гвоздика;

1/2 ч. л. тмина;

10 мл кунжутного масла.

Опустите листья капусты на 3 минуты в кипящую подсоленную воду. Уберите у них центральное ребро. Морковь нарежьте кубиками, удалите соцветия брокколи и готовьте все на пару 5 минут.

В два круга диаметром 14 см и высотой 3,5 см поместите 3 полуразрезанных капустных листа, давая им как бы "перелиться" через края. Нарежьте капустные обрезки, а также оставшиеся листья.

Смешайте овощи и нарезанный чеснок. Добавьте соль, перец. Наполните им тарталетки, загните края. Нарежьте свеклу кубиками. Настаивайте 2 часа в уксусе с нарезанным луком-шалотом.

Нагрейте подсолнечное масло с гвоздикой и тмином. Дайте остыть. Добавьте кунжутное масло и фильтрованный уксус. Разогрейте пироги на пару в течение 2 минут. Посыпьте овечьим сыром, полейте винегретом и подавайте.

Совет-"изюминка"

Сливочный сыр можно заменить раскрошенной фетой.

Детокс на соке из яблок, киви, сельдерея и шпината

Этот сок богат витаминами и идеально подходит не только для очищения организма, но и для получения удовольствия. Время приготовления — 10 минут.

Ингредиенты на 4 человека:

2 яблока;

4 киви;

1 небольшая горсть листьев молодого шпината;

1 небольшой стебель сельдерея;

2 лайма;

2 ст. л. акациевого меда;

250 мл прохладной воды.

Вымойте стебель сельдерея. Очистите яблоки и удалите сердцевину. Очистите киви. Нарежьте все на крупные кусочки и поместите в чашу блендера. Добавьте промытые и подсушенные листья шпината.

Влейте сок 2 лаймов, 2 ст. л. акациевого меда и залейте 250 мл прохладной воды. Перемешайте и сразу подавайте.

Если вам кажется, что консистенция слишком пастообразная, без колебаний добавьте воды или несколько кубиков льда.

Совет-"изюминка"

Детокс-сок следует употреблять сразу после смешивания — чем дольше вы ждете, тем больше витаминов исчезает.

Салат из моркови и брокколи с апельсином

Свежий, легкий и красочный — этот салат поможет вам оставаться в форме надолго. Время приготовления — 30 минут.

Ингредиенты на 6 человек:

3 моркови;

2 брокколи;

2 апельсина;

2 лука-шалота;

1/2 зеленого яблока;

1 пучок кориандра;

3 ст. л. оливкового масла;

соль, перец — по вкусу.

Очистите и натрите морковь. Удалите цветы из брокколи и оставьте их для запеканки с кремом из пармезана.

Очистите стебли двух брокколи, чтобы удалить волокнистую поверхность, но оставьте ветки нетронутыми. Натрите стебли и ветки.

Апельсины очистите от кожуры (мякоть должна быть видна по всей поверхности), удалите четвертинки мякоти. Сожмите мембраны, чтобы собрать сок.

Очистите и нарежьте лук-шалот. Удалите из яблока сердцевину и, не очищая его, нарежьте соломкой. Нарезаем листья кориандра.

Приготовьте винегрет с маслом, апельсиновым соком, солью и перцем.

В последний момент смешайте морковь, брокколи, мякоть апельсина, лук-шалот, яблоко, кориандр и винегрет.

Совет-"изюминка"

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