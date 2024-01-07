Хрустящая маринованная капуста со свеклой в банке: пошаговый рецепт

Маринованная капуста со свеклой отлично подходит в качестве гарнира, закуски или дополнения к основным блюдам. Она не только вкусна, но и обогащена полезными витаминами и микроэлементами, что делает ее ценным дополнением к здоровому питанию.

Related video

Маринованная капуста со свеклой — это замечательная закуска, которая прекрасно подходит для ежедневного употребления. Это блюдо не только вкусное, но и полезное, благодаря сочетанию витаминной капусты и свеклы, и имеет яркий и привлекательный вид, пишет ТСН.

Ингредиенты

Для приготовления понадобятся следующие продукты:

белокочанная капуста — 1 кг;

свекла — 2 штуки среднего размера;

вода — 1 л;

сахар — 100 г;

соль — 2 столовые ложки;

уксус 9% — 100 мл;

лавровый лист — 2-3 штуки;

гвоздика — 4-5 бутонов;

перец горошком — 5-6 штук.

Приготовление

Шаг 1. Капусту нашинкуйте тонкой соломкой. Свеклу очистите и нарежьте тонкими полосками или теркой.

Шаг 2. В большой кастрюле вскипятите воду. Добавьте сахар, соль, уксус, лавровый лист, гвоздику и перец горошком. Доведите до кипения.

Шаг 3. В кипящий маринад добавьте нарезанную свеклу, варите на медленном огне 10 минут.

Шаг 4. К капусте добавьте горячий маринад со свеклой. Тщательно перемешайте и оставьте остывать при комнатной температуре.

Шаг 5. После остывания переложите капусту в стерилизованные банки и храните в холодильнике.

Шаг 6. Дайте капусте настояться в холодильнике хотя бы 24 часа перед подачей.

Ранее Фокус публиковал рецепт винегрета с квашеной капустой. Обычно винегрет готовят с маринованными огурцами, но квашеная капуста тоже подойдет.