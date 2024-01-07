Хрустящая маринованная капуста со свеклой в банке: пошаговый рецепт
Маринованная капуста со свеклой отлично подходит в качестве гарнира, закуски или дополнения к основным блюдам. Она не только вкусна, но и обогащена полезными витаминами и микроэлементами, что делает ее ценным дополнением к здоровому питанию.
Маринованная капуста со свеклой — это замечательная закуска, которая прекрасно подходит для ежедневного употребления. Это блюдо не только вкусное, но и полезное, благодаря сочетанию витаминной капусты и свеклы, и имеет яркий и привлекательный вид, пишет ТСН.
Ингредиенты
Для приготовления понадобятся следующие продукты:
- белокочанная капуста — 1 кг;
- свекла — 2 штуки среднего размера;
- вода — 1 л;
- сахар — 100 г;
- соль — 2 столовые ложки;
- уксус 9% — 100 мл;
- лавровый лист — 2-3 штуки;
- гвоздика — 4-5 бутонов;
- перец горошком — 5-6 штук.
Приготовление
Шаг 1. Капусту нашинкуйте тонкой соломкой. Свеклу очистите и нарежьте тонкими полосками или теркой.
Шаг 2. В большой кастрюле вскипятите воду. Добавьте сахар, соль, уксус, лавровый лист, гвоздику и перец горошком. Доведите до кипения.
Шаг 3. В кипящий маринад добавьте нарезанную свеклу, варите на медленном огне 10 минут.
Шаг 4. К капусте добавьте горячий маринад со свеклой. Тщательно перемешайте и оставьте остывать при комнатной температуре.
Шаг 5. После остывания переложите капусту в стерилизованные банки и храните в холодильнике.
Шаг 6. Дайте капусте настояться в холодильнике хотя бы 24 часа перед подачей.
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