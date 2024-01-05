Взгляд из 1924 года: семь почти сбывшихся предсказаний

Удивительно, но некоторые из предсказаний 100-летней давности совпали с реальностью.

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Это всегда интересно — как люди в прошлом видели наш сегодняшний мир. А если они еще как футурологи пытались увидеть, как будут выглядеть какие-то сферы современной жизни — это вдвойне интересно! Немецкое издание BILD собрал свидетельства того, как люди в 1924 году представляли мир через 100 лет. Вот семь предсказаний — причем некоторые из них на удивление совпали с реальностью.

Лошади — для отдыха

Можно ли было в 1924 году представить себе, что на полях, фермах вместо могучих лошадей будут работать удобные и функциональные тракторы? Что гужевой транспорт заменят автомобили всевозможных марок и моделей — от рабочих грузовиков и погрузчиков до скоростных болидов?

Палеонтолог Эдвард Ферлонг из Калифорнийского университета шокировал в 1924 году всех своим предположением — да, лошади через 100 лет вроде как останутся не у дел. В статье в газете Kansas City Post он написал, что лошади будут использоваться преимущественно в спортивных и развлекательных целях, а содержаться будут в зоопарках либо частных конюшнях у любителей лошадей.

В 80 лет — под венец

Британский политик Кингсли Вуд как-то на званом ужине сказал, что через 100 лет люди в 75 лет будут считаться молодыми, а 80 станут создавать семьи. И вообще люди в 2024 году будут жить не менее 100 лет.

Безусловно, еще не все из наших современников в состоянии быть активными и после 70-80 — все зависит от образа жизни и генетики. Но тенденция прослеживается.

Дистанционка forever

Инженер Арчибальд Лоу еще 100 лет назад в книге "Беспроводные возможности" предположил, что в 2024 году основная масса людей будет работать из дома.

"Мы сможем вести множество различных видов бизнеса, которые раньше требовали физического присутствия", — писал он.

И скажите, что он не прав?

Хитросплетения трасс

Шведский архитектор Бен Бьерксон предугадал в 1924 году развитие автомобилестроения и спрогнозировал появление в больших городах трехъярусных шоссе и конвейерных лент, которые должны заменить тротуары.

Ну, до лент вместо улиц еще не дошло, хотя такие ленты, ой, как помогают в тех же огромных аэропортах, а эскалаторы на улицах многих современных городов спускают многочисленный люд в метро, например. А вот хитросплетения дорог, когда подчас надо иметь карту для той или иной дорожной развязки, уже работают.

Немного переборщил

Корреспондент газеты Olderman Newton, чье имя до нас не дошло, 100 лет назад мечтал о том, что в 2024 году дети будут носить асбестовые костюмы, которые не придется стирать (ха-ха!).

А вот то, что будут лингафонные кабинеты и дети станут на уроках слушать, например, пьесы Шекспира на английском языке, да еще записанные на граммофонную пластинку, уже существует. Только прогресс пошел еще дальше, и аудионосители сейчас настолько разнообразны, что каждый выберет себе что-то по душе.

Вжик — и на работе

Ньй-йоркский магнат Джозеф Дэй сто лет назад считал, что в 2024 году все будут каждый день добираться на работу с помощью дирижаблей и самолетов.

На счет всех — вряд ли это возможно, хотя в каком-то там будущем это может быть. Но учитывая колоссальные пробки на дорогах, уже многие богатые люди добираются до мест назначения на вертолетах, а гигантские небоскребы обязательно венчают вертолетные площадки.

Видеожизнь с детства

Голливудский режиссер Дэвид Гриффит говорил в 1924 году, что благодаря кино люди узнают гораздо больше о других культурах и им больше не нужно будет бояться незнакомцев — такие фильмы, по его мнению, должны были покончить со всеми войнами.

Эх, если бы можно было покончить с помощью отличных кинофильмов или даже виртуальной реальностью с теми, кто "питается" кровопролитными войнами! Однако то, что с помощью видеоконтента можно и музеи посещать, и лекции слушать, и путешествовать по всему миру — сущая правда.

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Атос Саломе, родившийся в Бразилии, который утверждает, что он экстрасенс и называет себя "живым Нострадамусом", сделал свои предсказания на 2024 год – и, похоже, это будет богатый на события год.