Салат с консервированной фасолью и свежими овощами: простой рецепт

Салат с фасолью не только вкусный, но и очень полезный, благодаря высокому содержанию белка и витаминов. Он идеально подходит для подачи в качестве основного блюда для вегетарианцев или как легкий гарнир.

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Салат с фасолью и свежими овощами — отличное решение для повседневного питания. Это блюдо сочетает в себе питательность фасоли и свежесть овощей, придавая ему особый вкус. Такое блюдо — хороший выбор для тех, кто следит за фигурой, сообщает Obozrevatel.

Ингредиенты

Для приготовления салата понадобятся такие продукты:

консервированная красная фасоль — 1 банка;

свежие огурцы — 2 штуки;

помидоры — 2 штуки;

красный лук — 1 штука;

сладкий перец — 1 штука;

зелень (укроп или петрушка) — по вкусу;

оливковое масло — 2 столовые ложки;

лимонный сок — 1 столовая ложка;

соль и черный молотый перец — по вкусу.

Приготовление

Шаг 1. Фасоль откиньте на дуршлаг, чтобы убрать лишнюю жидкость, и промойте под проточной водой.

Шаг 2. Огурцы и помидоры нарежьте кубиками. Лук мелко нашинкуйте. Сладкий перец очистите от семян и также нарежьте кубиками.

Шаг 3. В большой салатнице смешайте фасоль, нарезанные огурцы, помидоры, лук и сладкий перец.

Шаг 4. Добавьте мелко нарезанную зелень.

Шаг 5. Для заправки смешайте оливковое масло и лимонный сок, добавьте соль и перец по вкусу.

Шаг 6. Заправьте салат и тщательно перемешайте.

Шаг 7. Дайте салату настояться в течение нескольких минут перед подачей.

Вы можете приготовить простой салат с тунцом, авокадо и свежими огурцами. Салат с тунцом не только вкусный, но и имеет яркий и привлекательный внешний вид, что делает его прекрасным дополнением к любому застолью.