Салат с консервированной фасолью и свежими овощами: простой рецепт
Салат с фасолью не только вкусный, но и очень полезный, благодаря высокому содержанию белка и витаминов. Он идеально подходит для подачи в качестве основного блюда для вегетарианцев или как легкий гарнир.
Салат с фасолью и свежими овощами — отличное решение для повседневного питания. Это блюдо сочетает в себе питательность фасоли и свежесть овощей, придавая ему особый вкус. Такое блюдо — хороший выбор для тех, кто следит за фигурой, сообщает Obozrevatel.
Ингредиенты
Для приготовления салата понадобятся такие продукты:
- консервированная красная фасоль — 1 банка;
- свежие огурцы — 2 штуки;
- помидоры — 2 штуки;
- красный лук — 1 штука;
- сладкий перец — 1 штука;
- зелень (укроп или петрушка) — по вкусу;
- оливковое масло — 2 столовые ложки;
- лимонный сок — 1 столовая ложка;
- соль и черный молотый перец — по вкусу.
Приготовление
Шаг 1. Фасоль откиньте на дуршлаг, чтобы убрать лишнюю жидкость, и промойте под проточной водой.
Шаг 2. Огурцы и помидоры нарежьте кубиками. Лук мелко нашинкуйте. Сладкий перец очистите от семян и также нарежьте кубиками.
Шаг 3. В большой салатнице смешайте фасоль, нарезанные огурцы, помидоры, лук и сладкий перец.
Шаг 4. Добавьте мелко нарезанную зелень.
Шаг 5. Для заправки смешайте оливковое масло и лимонный сок, добавьте соль и перец по вкусу.
Шаг 6. Заправьте салат и тщательно перемешайте.
Шаг 7. Дайте салату настояться в течение нескольких минут перед подачей.
Вы можете приготовить простой салат с тунцом, авокадо и свежими огурцами. Салат с тунцом не только вкусный, но и имеет яркий и привлекательный внешний вид, что делает его прекрасным дополнением к любому застолью.