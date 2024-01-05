Топ ароматов, которые сделают ваш собственный запах более соблазнительным

Любой парфюмер скажет вам, что аромат — это очень индивидуально. Один и тот же запах на разных людях пахнет по-разному. Но есть парфюмы, которые сделают ваш собственный аромат более привлекательным.

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Есть несколько универсальных ароматов, которые привлекают всех. Буквально, превращая ваш собственный аромат в некое подобие феромона. Это не значит, что у вас получится эффект, как в классическом фильме "Любовный напиток № 9" с Сандрой Буллок, но ароматы, которые делают ваш собственный аромат привлекательней – существуют. Об этом пишет Byrdie.

Эксперт по парфюмерии Нина Фриде отмечает, что аромат отличается в зависимости от того, кто его использует. Когда она разговаривает с клиентами и помогает им выбрать аромат, она считает самым важным, чтобы парфюм отражал индивидуальность, характер, гармонировал с запахом кожи и настроением.

Она наконец раскрыла несколько ключевых ингредиентов, к которым многие клиенты и люди часто обращаются при выборе ароматов.

Пачули

Пачули — это "теплый" ингредиент, который входит в состав многих духов, например, Chanel Chance. Поскольку это один из самых популярных ароматов в линейке ароматов Chanel, легко понять, почему людям он нравится: он сексуальный, но не подавляющий, благодаря нотам ванили и пудрового ириса.

Роза

Хотя многие ассоциируют розу со зрелым ароматом, на самом деле он очень европейский и французский. Так что, если вы хотите создать атмосферу Парижа, то наличие розы в ваших духах может быть правильным решением.

Бергамот

Бергамот играет ключевую роль в создании соблазнительных ароматов. Хорошо он сочетается с более сильными древесными базовыми нотами, вроде сандала и отлично сочетается с ванилью.

Ветивер

Травянистое растение ветивер используется в 90 процентах всех западных ароматов, но есть некоторые, которые действительно выделяются, например, унисекс-вариант от Diptyque. Это сильный, вселяющий уверенность аромат, который обязательно заставит вас почувствовать себя самым влиятельным человеком в комнате.

Кедровое дерево

Кедр – один из тех ароматов, которые пробуждают тайну и интригу. Аромат кедра загадочен, то в то же время всех привлекают его теплые и древесные ноты.

Сандал

Сладкий и древесный аромат этого ингредиента может быть опьяняющим. Он используется в парфюмерии уже несколько столетий и с той поры не стал менее популярным.

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