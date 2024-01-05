Крещение Господне и Святой мученицы Татьяны: новый церковный календарь на январь 2024 года

Крещение теперь празднуем 6 января, а мученицы Татьяны — 12-го. Какие еще новые даты церковных праздников в январе 2024 года после перехода ПЦУ на новоюлианский календарь.

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Календарь церковных праздников на январь 2024 года:

Так как с 1 сентября 2023 года Православная церковь Украины перешла на новый церковный календарь, то теперь все непереходящие праздники украинские православные верующие отмечают на 13 дней раньше:

1 января — Обрезание Господне; святого Василия Великого

2 января — предсвятие Богоявления, святого Сильвестра, папы Римского

3 января — святого пророка Малахия и святого мученика Гордия

4 января — собор 70 святых апостолов, преподобного Теоктиста игумена

5 января — Крещенский сочельник

6 января — Крещение Господне, или Богоявление

7 января — собор Святого Иоанна Крестителя

8 января — преподобного Георгия

9 января — святого мученика Полиевкта

10 января — святителя Григория Нисского; преподобного Маркияна

11 января — преподобного Феодосия Великого

12 января — святой мученицы Татьяны

13 января — мучеников Ермила и Стратоника Сингидонских

14 января — ведение Богоявления; святых преподобных Отцов, убитых в Синае; святой равноапостольной Нины

15 января — преподобных Павла Тивейского и Иоанна Кущника

16 января — поклонение честным веригам апостола Петра

17 января — преподобного Антония Великого

18 января — святых Афанасия и Кирилла, святителей Александрийских

19 января — преподобного Макария Великого Египетского

20 января — преподобного Евтимия Великого

21 января — преподобного Максима-Исповедника

22 января — святого апостола Тимофея

23 января — священномучеников Климента и Агафангела

24 января — преподобной Ксении Римлянки

25 января — святого Григория Богослова

26 января — преподобных Ксенофонта и Марии

27 января — перенесение мощей святого Иоанна Златоустого

28 января — преподобного Ефрема Сирийца

29 января — перенос мощей священномученика Игнатия Богоносца

30 января — трех святых: Василия Великого, Григория Богослова, Ивана Златоустого

31 января — святых бессеребренников мучеников Кира и Иоанна и с ними мученицы Афанасии и дочерей ее Феодотии, Феоктисты и Евдоксии

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