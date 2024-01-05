Вопросы для первого свидания, которые помогут растопить лед
Поддерживайте разговор, используя эти вопросы, которые можно задать на первом свидании. И свидание пройдет удачно.
У вас не будет второго шанса произвести первое впечатление поэтому отправляясь на первое свидание, вам понадобится красивый наряд, подходящее место и хорошие вопросы для беседы. Даже если вы заранее заложили некоторую основу, общаясь в приложении для знакомств или в социальных сетях, но разговор лицом к лицу с потенциальным партнером – это то, к чему стоит подготовиться. Об этом пишет Telegraph.
Приятная беседа получится таковой, если вы зададите правильные вопросы на первом свидании. В одном исследовании, посвященном участникам быстрых свиданий, было обнаружено, что участники с большей вероятностью пошли на второе свидание, если им задавали уточняющие вопросы.
Имея это в виду, вот несколько интересных и забавных вопросов для первого свидания, которые вдохновят вас.
Как прошел твой день?
У вас может возникнуть соблазн задать вопрос о погоде, но один из лучших вопросов, который можно задать на первом свидании, — это просто "как прошел твой день?". Это простой способ начать разговор, который покажет, что вы заинтересованы в собеседнике.
Если в конечном итоге речь зайдет о работе, для вас это естественный способ поговорить о своей карьере. Если вам расскажут о недавно просмотренном фильме или футбольном матче, или о великолепной художественной выставке – это даст возможность поговорить о хобби и интересах.
Помните: если у собеседника был ужасный день, у вас есть возможность исправить ситуацию –заказав пару бокалов шампанского.
Каков твой типичный рабочий день?
Это лучший способ выяснить у вашего собеседника, чем он зарабатывает на жизнь. Это дает ему возможность рассказать о специфике своей работы, а не просто называть свою должность и переходить к другой теме.
Этот вопрос также может подсказать несколько отличных анекдотов, связанных с работой. В течение нескольких минут вы можете поделиться историями о своем самом раздражающем коллеге или поделиться забавными событиями на корпоративном отдыхе.
Рекомендуемые дополнительные вопросы:
- "Какая твоя работа мечты?"
- "Чем вы больше всего гордитесь в своей карьере?"
- "Вы думали о том, чем будете заниматься после выхода на пенсию?"
- "Чем ты занимаешься на выходных?"
Классический вопрос на первом свидании: "Какое у тебя хобби?" но на него может быть удивительно трудно ответить. Чаще всего вы услышите клише типа "смотрю фильмы" или "играю в теннис". Лучший способ понять кого-то — это спросить, что он делает по выходным.
Рекомендуемые дополнительные вопросы:
- "Как выглядит ваша идеальная суббота?"
- "Есть ли какое-нибудь занятие, которым вам действительно хотелось бы заняться?"
- "Тебе нравятся ленивые дни или ты предпочитаешь активное времяпрепровождение?"
Запланирован ли у тебя отпуск?
Путешествие — одна из лучших тем, о которых можно поговорить на свидании, но начать его не всегда легко. Так что вопрос о запланированном отпуске – это отличный способ затронуть эту тему.
Рекомендуемые дополнительные вопросы:
- "Какая страна тебе больше всего понравилась?"
- "Если бы вы могли забронировать билет куда угодно, куда бы вы отправились?"
- "Какую худшую туристическую достопримечательность тебе доводилось посещать?"
Какая еда тебе больше всего нравится?
Еда — еще одна отличная тема для вопросов на первом свидании. Независимо от того, сблизится ли вас любовь к острому карри, или вы начнете сравнивать свои впечатления о том, что вы пробовали, вам гарантированно будет о чем поговорить. Это также отличный способ запланировать второе свидание в ресторане, где подают то, что вам обоим по вкусу.
Чем ты увлекался в детстве?
Почти для каждого разговор о детстве — легкая тема для разговора. Нам всем нравится вспоминать те счастливые – хотя иногда и смущающие – дни, испытывая ностальгию по нашим детским увлечениям, игрушкам и дружбе.
Этот вопрос позволит вам обоим рассказать несколько забавных анекдотов из детства. Это также простой способ получить представление о семейной жизни и личной истории вашего партнера.
Рекомендуемые дополнительные вопросы:
- "Кто из знаменитостей был твоим кумиром в детстве?"
- "У тебя были домашние животные?"
Какой твой любимый сериал?
В наше время у каждого есть свой список любимых сериалов, которые приятно пересмотреть.
В идеале после того, как вы зададите этот вопрос, вас с собеседником сблизит общая любовь к "Друзьям", "Аббатству Даунтон" или "Игре престолов" — но даже если ваши телевизионные вкусы сильно различаются, это все равно отличная тема для разговора. В конце концов, если ваш партнер не смотрел ваше любимое шоу (или наоборот), вы можете предложить второе свидание, на котором вы посмотрите пару серий с бутылкой хорошего вина .
Рекомендуемые дополнительные вопросы:
- "На какого персонажа из вашего любимого сериала вы больше всего похожи?"
- "Кто твой любимый актер или актриса?"
- "Вы видели трейлер к новому шоу…?"
Помните, это не допрос. Задавайте вопросы, слушайте, что говорит ваш партнер, и участвуйте в разговоре, предлагая свой собственный опыт и идеи. Не торопите беседу, чтобы избежать пауз.
Напомним, ранее Фокус писал о том, каких вопросов на первом свидании лучше избегать мужчинам.