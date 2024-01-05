Вопросы для первого свидания, которые помогут растопить лед

Поддерживайте разговор, используя эти вопросы, которые можно задать на первом свидании. И свидание пройдет удачно.

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У вас не будет второго шанса произвести первое впечатление поэтому отправляясь на первое свидание, вам понадобится красивый наряд, подходящее место и хорошие вопросы для беседы. Даже если вы заранее заложили некоторую основу, общаясь в приложении для знакомств или в социальных сетях, но разговор лицом к лицу с потенциальным партнером – это то, к чему стоит подготовиться. Об этом пишет Telegraph.

Приятная беседа получится таковой, если вы зададите правильные вопросы на первом свидании. В одном исследовании, посвященном участникам быстрых свиданий, было обнаружено, что участники с большей вероятностью пошли на второе свидание, если им задавали уточняющие вопросы.

Имея это в виду, вот несколько интересных и забавных вопросов для первого свидания, которые вдохновят вас.

Как прошел твой день?

У вас может возникнуть соблазн задать вопрос о погоде, но один из лучших вопросов, который можно задать на первом свидании, — это просто "как прошел твой день?". Это простой способ начать разговор, который покажет, что вы заинтересованы в собеседнике.

Если в конечном итоге речь зайдет о работе, для вас это естественный способ поговорить о своей карьере. Если вам расскажут о недавно просмотренном фильме или футбольном матче, или о великолепной художественной выставке – это даст возможность поговорить о хобби и интересах.

Помните: если у собеседника был ужасный день, у вас есть возможность исправить ситуацию –заказав пару бокалов шампанского.

Каков твой типичный рабочий день?

Это лучший способ выяснить у вашего собеседника, чем он зарабатывает на жизнь. Это дает ему возможность рассказать о специфике своей работы, а не просто называть свою должность и переходить к другой теме.

Этот вопрос также может подсказать несколько отличных анекдотов, связанных с работой. В течение нескольких минут вы можете поделиться историями о своем самом раздражающем коллеге или поделиться забавными событиями на корпоративном отдыхе.

Рекомендуемые дополнительные вопросы:

"Какая твоя работа мечты?"

"Чем вы больше всего гордитесь в своей карьере?"

"Вы думали о том, чем будете заниматься после выхода на пенсию?"

"Чем ты занимаешься на выходных?"

Классический вопрос на первом свидании: "Какое у тебя хобби?" но на него может быть удивительно трудно ответить. Чаще всего вы услышите клише типа "смотрю фильмы" или "играю в теннис". Лучший способ понять кого-то — это спросить, что он делает по выходным.

Рекомендуемые дополнительные вопросы:

"Как выглядит ваша идеальная суббота?"

"Есть ли какое-нибудь занятие, которым вам действительно хотелось бы заняться?"

"Тебе нравятся ленивые дни или ты предпочитаешь активное времяпрепровождение?"

Запланирован ли у тебя отпуск?

Путешествие — одна из лучших тем, о которых можно поговорить на свидании, но начать его не всегда легко. Так что вопрос о запланированном отпуске – это отличный способ затронуть эту тему.

Рекомендуемые дополнительные вопросы:

"Какая страна тебе больше всего понравилась?"

"Если бы вы могли забронировать билет куда угодно, куда бы вы отправились?"

"Какую худшую туристическую достопримечательность тебе доводилось посещать?"

Какая еда тебе больше всего нравится?

Еда — еще одна отличная тема для вопросов на первом свидании. Независимо от того, сблизится ли вас любовь к острому карри, или вы начнете сравнивать свои впечатления о том, что вы пробовали, вам гарантированно будет о чем поговорить. Это также отличный способ запланировать второе свидание в ресторане, где подают то, что вам обоим по вкусу.

Чем ты увлекался в детстве?

Почти для каждого разговор о детстве — легкая тема для разговора. Нам всем нравится вспоминать те счастливые – хотя иногда и смущающие – дни, испытывая ностальгию по нашим детским увлечениям, игрушкам и дружбе.

Этот вопрос позволит вам обоим рассказать несколько забавных анекдотов из детства. Это также простой способ получить представление о семейной жизни и личной истории вашего партнера.

Рекомендуемые дополнительные вопросы:

"Кто из знаменитостей был твоим кумиром в детстве?"

"У тебя были домашние животные?"

Какой твой любимый сериал?

В наше время у каждого есть свой список любимых сериалов, которые приятно пересмотреть.

В идеале после того, как вы зададите этот вопрос, вас с собеседником сблизит общая любовь к "Друзьям", "Аббатству Даунтон" или "Игре престолов" — но даже если ваши телевизионные вкусы сильно различаются, это все равно отличная тема для разговора. В конце концов, если ваш партнер не смотрел ваше любимое шоу (или наоборот), вы можете предложить второе свидание, на котором вы посмотрите пару серий с бутылкой хорошего вина .

Рекомендуемые дополнительные вопросы:

"На какого персонажа из вашего любимого сериала вы больше всего похожи?"

"Кто твой любимый актер или актриса?"

"Вы видели трейлер к новому шоу…?"

Помните, это не допрос. Задавайте вопросы, слушайте, что говорит ваш партнер, и участвуйте в разговоре, предлагая свой собственный опыт и идеи. Не торопите беседу, чтобы избежать пауз.

Напомним, ранее Фокус писал о том, каких вопросов на первом свидании лучше избегать мужчинам.