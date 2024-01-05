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Филолог ответил, как сказать "селфи" на украинском языке (видео)

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Фото: Getty Images | Фото иллюстративное

Селфи — это фотография, которую мы делаем сами фронтальной камерой и обычно крупным планом. Впрочем, слово имеет иноязычное происхождение.

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Известный филолог Александр Авраменко привел примеры украинских аналогов иноязычного слова "селфи". Об этом педагог рассказал в одном из своих мини-уроков.

По словам языковеда, уже существуют несколько слов, которые описывают снимок самого себя.

  • Себчик — фотографирую себя;
  • самчик — сам делаю фото;
  • самознимка — сам снимаю.

Александр Авраменко отмечает, что селфи — это фотография, которую мы делаем сами фронтальной камерой и обычно "великим" планом. Именно "великим", а не "крупним", ведь "крупним" бывает зерно, гранулы.

Поэтому не "крупний" ученый — а "великий" ученый.

Традиционно популярный филолог призывает беречь язык наших предков, разговаривая на украинском правильно.

Александр Авраменко

Александр Авраменко — известный педагог, исследователь и популяризатор украинского языка, писатель, литературовед, теле- и радиоведущий. Известен своими экспресс-уроками, в которых учит говорить без ошибок, искореняя суржик.

Напомним, почему во Львове одну из центральных улиц назвали "Руською".

Также Фокус писал об уместности употребления слова "ждати" в украинском языке.