Полезен для здоровья, настроения и фигуры: 5 причин каждый день есть черный шоколад

Многие отказываются от сладостей, считая их виновниками лишнего веса, диабета и других проблем со здоровьем. Но это не касается черного шоколада, польза которого подтверждена наукой. Главное, выбирать самый полезный.

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Да, вы не ослышались, существует сладость, которую диетологи и специалисты по долголетию рекомендуют употреблять – хотя и в умеренных количествах – из-за ее многочисленных положительных свойств. Какао — главный ингредиент черного шоколада, является продуктом-антидепрессантом, который способствует секреции серотонина, а также обладает важными противовоспалительными свойствами. При условии, что вы выберете темный шоколад с содержанием какао не менее 70% и обязательно высокого качества. Об этом пишет Vogue Italia.

"Чистое какао — это суперпродукт, это сырье, в котором обнаружены истинные полезные свойства", — объясняет Сандра Лорден Альварес, эксперт по спортивному питанию. "Шоколад получают из какао-порошка, и если вы не отдаете предпочтение шоколаду с содержанием какао не менее 85% и без сахара, существует риск, что во время обработки туда добавлены другие, менее полезные для здоровья ингредиенты, такие как какао-масло, рафинированный сахар, фруктоза, гидрогенизированные масла и так далее". Таким образом, шоколад бывает разный и не весь является одинаково полезным для здоровья. Белый шоколад содержит самый низкий процент сырья: его цвет на самом деле обусловлен высоким содержанием какао-масла и молока. В свою очередь, молочный шоколад одержит не менее 25% какао, а черный — больше всего, не менее 53% (но также может достигать 100%). Поэтому рекомендуется внимательно читать этикетку и отдавать предпочтение менее обработанным сортам темного шоколада.

Свойства и польза шоколада

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Прежде всего, это природный антидепрессант: помимо восхитительного вкуса, он содержит фенилэтинамин — гормон, ответственный за влюбленность, который является катализатором хорошего настроения. Черный шоколад также богат магнием и триптофаном – аминокислотой, помогающей организму синтезировать серотонин. Эксперт по долголетию, доктор Висенте Мера обращает внимание на высокое содержание клетчатки и минералов в темном шоколаде, подтверждая, что "в малых дозах они работают как источник удовлетворения и самоудовлетворения". Благодаря наличию антиоксидантов, таких как ресвератрол и теобромин, шоколад также обладает высокой противовоспалительными и антивозрастными свойствами, что позволяет ему противодействовать выработке свободных радикалов и, следовательно, предотвращать старение.

Таким образом, шоколад улучшает физическую работоспособность, поскольку он содержит эпикатехин отвечающий за рост мышц. Наконец, эксперты рекомендуют шоколад для борьбы с весенней астенией — генерализованным состоянием слабости, вызванным снижением или потерей мышечной силы, которым страдают примерно 4 из 10 человек.

Обратите внимание на количество и калорийность

Фото: Daily Mail

Как отмечает Висенте Мера, шоколад "имеет недостаток, он вызывает привыкание, иногда неконтролируемое, и является источником калорий". В шоколаде больше калорий, чем в чистом какао, поэтому последнее по-прежнему остается самым безопасным вариантом. Что касается темного шоколада, то его суточная норма должна составлять не больше 10-30 граммов.

Когда сильно хочется сладкого

Темный шоколад также является отличным решением для утоления сильного желания съесть что-нибудь сладенькое, которая обычно проявляется во второй половине дня. "Разум, который очень коварен, пытается стимулировать области удовольствия посредством потребления продуктов, богатых быстро усваиваемыми жирами и сахарами", — объясняет психодиетолог Ициар Дигон. "Если мы уступим, то рискуем стать зависимыми и испытывать потребность в сахаре каждый день. Но в данном случае это не физиологическая необходимость, а эмоциональная". Поэтому эксперт предлагает утолить сладкоежек 30 граммами темного шоколада или кофе, подслащенным небольшим количеством чистого какао.

Альтернатива искусственным подсластителям?

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"Замена свободных сахаров подсластителями не помогает долгосрочному контролю веса", — предупреждает Франческо Бранка, директор Департамента питания ВОЗ. "Следует рассмотреть другие способы сокращения потребления сахара, например, употребление продуктов с натуральным сахаром, таких как фрукты". С этой точки зрения какао-порошок представляет собой отличную альтернативу. Ициар Дигон рекомендует использовать небольшие порции для подслащивания кофе: "Это низкокалорийная форма подсластителя, которая стимулирует вкусовые рецепторы здоровым и приятным способом", — говорит он. "Мой совет — смаковать его осознанно, полностью улавливая удовольствие от момента".

Напомним, 6 советов, как уменьшить количество сахара в рационе.

Ранее Фокус писал о том, что темный шоколад способен повысить резистентность к инсулину и сбалансировать уровень сахара в крови.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.