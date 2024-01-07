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Тушеный хек с овощами: простой рецепт на каждый день

хек, рыба, еда, блюдо
Фото: calorizator | Тушеный хек с овощами

Тушеный хек можно подать с различными гарнирами, например, с рисом или картофельным пюре. Нежное мясо в сочетании со свежими овощами обеспечит вас и вашу семью здоровым и вкусным ужином.

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Тушеный хек с овощами — прекрасный выбор для здорового и вкусного обеда или ужина. Это блюдо не только богато белком и полезными веществами, но и очень вкусное, благодаря сочетанию нежного мяса рыбы и свежести овощей, пишет 1000.menu.

Ингредиенты

Для приготовления понадобятся такие продукты:

  • филе хека — 500 г;
  • морковь — 1 штука;
  • лук репчатый — 1 штука;
  • болгарский перец — 1 штука;
  • помидоры — 2 штуки;
  • чеснок — 2 зубчика;
  • оливковое масло — 2 столовые ложки;
  • соль и черный молотый перец — по вкусу;
  • зелень (укроп, петрушка) — для украшения.

Приготовление

Шаг 1. Филе хека нарежьте на порционные куски, посолите и поперчите.

Шаг 2. Лук и морковь очистите и нарежьте: лук — полукольцами, морковь — кружочками или соломкой. Болгарский перец нарежьте полосками, помидоры — кубиками.

Шаг 3. Разогрейте сковороду с оливковым маслом, обжарьте лук до прозрачности, добавьте морковь и перец, тушите несколько минут.

Шаг 4. Добавьте к овощам филе хека, помидоры и измельченный чеснок.

Шаг 5. Тушите под крышкой на медленном огне 15-20 минут.

Шаг 6. Перед подачей посыпьте блюдо мелко нарезанной зеленью.

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