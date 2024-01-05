Священник дал ответ, почему не нужно лезть в прорубь на Крещение

Уже завтра, 6 января, сотни украинцев будут праздновать церковный праздник Крещения, или, еще если его называют, Крещение Господне, и будут лезть в прорубь, чтобы смыть, так сказать, свои грехи.

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Такая традиция, погружение в прорубь на Крещение, уже живет много лет. Однако мало кто знает, что на самом деле это не церковный обычай, а народный. Фокус обратился за разъяснениями к священнику украинской православной церкви Ивану Верескуну, который объяснил, почему не стоит лезть в прорубь в этот день.

"Конечно купание в водоемах, это такая традиция, вроде и не плохая, но она не несет в себе никакого важного значения для нас. Она часто показывает только наше легкомыслие, потому что мы погружаемся в холодную воду. Одно дело, когда мы моржи и мы это делаем каждый день, а если это раз в год, то это проблематично. И если это еще продолжается употреблением спиртных напитков, гуляниями, какими-то непонятными, это просто светская традиция, которая никак не связана с духовностью, не связана с Евангелием и со всем тем, к чему нас призывает Христос",- отметил Иван Верескун.

По его мнению, не стоит рисковать здоровьем, ведь иногда такая традиция может быть не на пользу. Он отмечает, что это выбор каждого человека, поэтому, если вы считаете нужным делать этот ритуал, то никто не в праве это запретить.

"Эта традиция, кстати, она, благодаря пониманию людей, понемногу уже вытесняется из нашей истории. Но она не является проблемой, она может иметь место, но она не несет в себе никакого особого значения",- добавил священник.

Стоит отметить, что Иван Верескун отмечает, что в этот день очень важно, сосредоточить внимание на нашей душе, на отношениях с нашими близкими, когда мы уделим время, людям, которые нуждаются в нашем внимании, когда мы сделаем какое-то доброе дело, когда мы помолимся и в этот момент, мы конечно открываем свою душу для того, чтобы и Господь пришел в нашу жизнь и нас тоже освятил.

"Эти слова, что покайтесь, ибо приблизилось Царство Божие, они и нас касаются, потому что действительно с каждым днем, мы становимся ближе к встрече с Богом. И хоть когда-то об этом надо задумываться, это надо анализировать и менять нашу жизнь к лучшему", — резюмировал священник.

Напомним, ранее мы писали, когда и почему нужно убирать новогоднюю елку.

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