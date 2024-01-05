Что ваш нос рассказывает о вас

Внешний вид человека имеет существенное влияние и значение на нашу судьбу и жизнь в целом. Мало кто задумывается над тем, что нам приносит наш внешний вид и почему иногда некоторые сферы жизни, события и задачи нам не под силу.

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Думали ли вы когда-нибудь о своем носе? О его форме, длине? Нос — это выразительная часть нашей внешности, которая, как оказывается может раскрыть многое о нашей внутренней сущности, пишет таролог с псевдонимом Ракушка.

Вряд ли вы слышали, но кончик носа характеризует внутренний мир своего обладателя. Чем он больше, тем больше зазнайства и самолюбия у человека.

Люди, которые имеют большой и мясистый кончик носа, как правило, доброжелательны к окружающим. Те у кого малый кончик носа имеют проявления жадного и злого человека.

А вот родинки на носу вполне могут свидетельствовать о возможных финансовых успехах. Поэтому если иногда вас раздражает их присутствие, помните, что они несут удачный ход в вашу жизнь.

Задняя часть носа — символ жизненного и семейного пути человека. Если нос прямой, соответственно и в семье все идет гладко, а вот если с бугорками, значит постоянно будут возникать какие-то препятствия.

Отдельно могут рассказать о вас даже крылья носа, которые отвечают за финансовое положение.

Если вы имеете тонкие и острые крылья, то чаще всего это является признаком того, что человек будет иметь сложные отношения с финансами и, вероятнее всего, не наживет большого состояния.

Если же наоборот, вы обладатель плотных и округлых крыльев носа, это означает, что вас ждет материальный успех и, вероятнее всего, вы будете иметь хороший финансовый доход.

Также стоит обратить внимание и на то, какие ноздри вы имеете, ведь их форма рассказывает о стиле мышления.

Узкие, маленькие ноздри имеют консерваторы с ограниченными взглядами на жизнь. Большие ноздри говорят об открытости новым течениям и идеям, небанальным подходам.

мужской нос Фото: Из открытых источников

Что еще может рассказать форма вашего носа?

Длинный нос

Если вы имеете длинный нос, значит вы умная, талантливая и интеллектуально развитая личность, которая имеет высокодуховные, но иногда консервативные взгляды на жизнь. Чаще всего это творческие люди, которые не склонны к коммерческим делам.

Короткий нос

Если у вас короткий нос, то это свидетельствует, что вы открытая, дружелюбная, приятная и простая личность. Вами руководят эмоции и инстинкты и ни в коем случае не расчеты или размышления о большом. С такими людьми всегда легко найти общий язык.

Тонкий нос

Обладатели тонкого носа всегда имеют проблемы с концентрацией на чем-то одном. Чаще всего эти люди всегда сосредоточены на себе. Им характерны такие качества как чрезмерная гордость и высокомерие.

Большой нос

Лица, которые имеют объемный нос чаще всего обладают такими чувствами как терпеливость и доброта. Они всегда приятны людям. Обладатели большого носа часто помогают другим и получают помощь в ответ, а также хорошо умеют управлять финансами и делают накопления.

Нос с горбинкой

Физиогномисты считают, что люди, которые имеют нос с горбинкой гордые, упрямые, целеустремленные, но немного заносчивые. Маленькая горбинка может быть признаком меланхоличности, а большая — указывать на степень самоуверенности человека.

Прямой нос

Обладатели прямого носа, преимущественно, независимые личности с собственным мнением по любому вопросу. Они четко двигаются по запланированному маршруту и ведут за собой других. Успешны в делах и финансах, при этом скромны и умеренны в расходах.

Острый нос

Люди с острым носом чаще всего обладают усидчивостью, психической устойчивостью. Обычно они ставят себе реальные планы и имеют достаточно амбиций, чтобы систематически достигать свою цель.

Курносый нос

Обладатели курносого носика чаще всего личности с легкими взглядами на жизнь, без лишних сомнений и размышлений о будущем. Чаще всего эти люди ведут богемный, веселый образ жизни, легко зарабатывает и так же легко тратят.

Напомним, ранее мы писали о психологическом тесте в котором нужно выбрать носок с подарком, а после узнай, что для вас подготовила судьба.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на вашу жизнь или здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.