Генеральная уборка: 9 вещей, которые нужно чистить каждую неделю, месяц и год

Уборка — необходимый атрибут нашей жизни, иначе дом может погрязнуть в пыли и грязи. Однако важно знать, что нужно очищать регулярно, а где генеральная уборка потребуется лишь раз в год.

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Иногда уборка дома оказывается на втором плане между работой, жизнью и семьей, однако все равно эта опция является необходимой. Если сильно запустить свой дом, то потребуется много часов, чтобы навести порядок. Один из разумных способов предотвратить это — придерживаться регулярного графика уборки. Уделяя немного времени регулярной уборке и наведению порядка, вы с меньшей вероятностью будете чувствовать себя перегруженными и уставшими. Узнайте, что вам следует чистить каждую неделю, каждый месяц и каждый год. Об этом пишет Real Simple.

Нужно чистить каждую неделю

Фото: Freepik

Точки частого касания. Шантае Дакворт, профессиональный организатор говорит, что места, к которым чаще всего прикасаются, например, дверные ручки, смесители, панели выключателей света, клавиатуры и пульты дистанционного управления, следует чистить каждую неделю. "Это вещи, к которым часто прикасаются несколько человек в доме, и в них легко скапливаются микробы! Протирайте их еженедельно, чтобы они не были пыльными, липкими и грязными", — говорит она. "Еженедельная уборка этих мест сведет к минимуму риск распространения болезней и поможет вам поддерживать более здоровую среду обитания". Также рекомендуется чаще очищать и дезинфицировать эти места, если кто-то в доме болен.

Зоны, где постоянно находятся много людей. Также еженедельно следует убирать и наводить порядок в тех местах, где постоянно находится много людей. По словам Дакворт, это прихожая, а также столешницы на кухне и в ванной. "Эти места могут быстро оказаться забитыми вещами. Так что полезно выделить пятнадцать минут в неделю и разобрать этот беспорядок! Используйте это время, чтобы протереть все участки".

Простыни и банные полотенца. От постельного белья до банных и кухонных полотенец — хотя бы раз в неделю рекомендуется стирать все белье, которое вы используете ежедневно. Своевременная стирка вещей частого использования может помочь предотвратить аллергию и защититься от микробов.

Нужно чистить каждый месяц

Фото: Freepik

Техника. Наверняка вы регулярно протираете свою бытовую технику, особенно если она изготовлена из нержавеющей стали и на ней легко остаются отпечатки пальцев и грязь. "Такие приборы, как духовки, микроволновые печи и холодильники со временем могут накапливать грязь и запахи. Ежемесячная очистка предотвращает накопление грязи, обеспечивает оптимальную производительность и продлевает срок службы вашей техники", — объясняет Дакворт.

Холодильник. Еще одно место, которое вам следует чистить ежемесячно, — это внутренняя часть холодильника. "Каждый месяц уделяйте время тому, чтобы вычистить все из холодильника, протереть все полки и проверить сроки годности всех продуктов, прежде чем положить их обратно".

Шкафы. Вам также следует каждый месяц наводить порядок в своем шкафу. В конечном итоге это избавит вас от перегруженности или необходимости серьезного наведения порядка. "Если что-нибудь сломалось, выбросьте это, раздайте вещи, которые вам больше не нужны. Шкафы могут быстро стать захламленными, особенно если члены семьи бросают туда вещи, не складывая их должным образом, поэтому потратьте некоторое время на то, чтобы ежемесячно проверять шкафы и наводить в них порядок".

Нужно чистить каждый год

Фото: Freepik

Желоба. Многие из нас склонны откладывать поддержание чистоты в определенных пространствах в доме, но это имеет решающее значение для предотвращения более серьезных проблем в долгосрочной перспективе. "В течение года в желобах могут накапливаться листья, мусор и даже плесень, что приводит к потенциальному повреждению и проблемам с крышей. Ежегодная очистка предотвращает засорение, обеспечивает надлежащий дренаж воды и защищает фундамент и целостность конструкции вашего дома", — говорит Дакворт. Лучшее время для чистки желобов — это весна и осень.

Системы отопления, вентиляции и кондиционирования. Систему отопления, вентиляции и кондиционирования вашего дома также следует регулярно чистить. Эксперт отмечает, что это помогает всем системам оставаться чистыми от пыли и работать в полную силу. Также не забывайте менять фильтры.

Матрасы. Матрасы могут накапливать крошки и пыль. Поэтому Дакворт советует ежегодно пылесосить и чистить матрасы, чтобы предотвратить проблемы с аллергией и насекомыми и пылевыми клещами.

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