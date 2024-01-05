10 слов, которые притягивают проблемы и несчастья

Каждый день человек произносит тысячи, а иногда и миллионы разных слов. Редко мы задумываемся над их значением. Одни мы говорим чаще, некоторые вообще вспоминаем раз в 10 лет, а без других не представляем свою жизнь.

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А задумывались ли вы когда-то над тем, что каждое сказанное нами слово имеет свое влияние на нашу жизнь. Например, есть слова, которые притягивают проблемы и несчастья, говорит таролог Юлия.

В частности, речь идет о таких словах: плохой, не могу, устал, черт, никогда, дурак, дура, дура, неудачливый, безнадежно, тоска, проклятие. Именно они способны повлиять на появление негативных событий в нашей жизни. Они являются своего рода магнитом для неприятностей. Поэтому, если какие-то из этих слов часто встречаются в вашем лексиконе, тогда вам стоит следить за тем, что и когда вы говорите. Именно это может вызвать неприятности.

Давайте детальнее разберемся, что это за слова

Плохой

Разрушительное слово способно ранить очень больно. Его надо избегать всеми силами, чтобы не обидеть своего и чужого ангела-хранителя. Если вы сказали "плохой", то три раза плюньте через левое плечо, чтобы не привлечь невзгоды и отменить действие сказанного вами. Особенно негативно это слово влияет на детей, поэтому будьте осторожны. Выражение "плохой" лишает вас защиты, и вы становитесь еще более уязвимыми для людей, способных причинить зло.

Я не могу

Это выражение лишает сил и желания двигаться к цели. Если человек начинает часто говорить это слово, он лишается способности принимать смелые решения. Эзотерики называют "невозможное" шлагбаумом для положительной энергетики. Часто произнося это слово, вы подсознательно начинаете делать все, чтобы у вас ничего не получилось.

Устал

Еще одно слово, имеющее негативную окраску. Оно буквально лишает жизненных сил, заставляя бросать дела и откладывать важные решения. В подсознании это слово звучит как "стоп", вызывая мысли о безысходности, невозможности сделать даже шаг к собственному благополучию. Исключите это слово из своей речи, чтобы не начать привлекать в свою жизнь проблемы одну за другой. Часто слово "устал" приводит к бессоннице, ведь организм мобилизует внутренние резервы, чтобы восполнить запасы энергии. Это означает, что вы будете чувствовать возбуждение, которое, не находя выхода, приведет к раздражению и негативным эмоциям.

Черт

Призыв нечистой силы, даже неосознанный, ведет к плачевным последствиям. Наши предки избегали любых вариаций этого слова: "дьявол", "бес", чтобы ненароком не оказаться во власти негатива. Энергетическое поле человека, часто произносящего это слово, со временем становится тоньше и не способно отразить беды и влияние злых людей. Вселенная в ответ на это ругательство может послать испытание, которое не каждый выдержит, поэтому негативное выражение должно навсегда исчезнуть из вашей речи.

Никогда

Слыша или произнося это слово, вспомните поговорку: "Никогда не говори никогда". Она появилась неслучайно, ведь человек, который произносит такое, блокирует путь к своему счастью. Нередко после произнесения слова судьба дает человеку то, от чего он отрекается. Не испытывайте себя на прочность, ведь испытания могут оказаться чрезвычайно негативными.

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Дурак, дура.

Эти ругательства способны напрямую влиять на человека, ослабляя интеллект и сообразительность. Если вы знаете, что такие слова присутствуют у вас в лексиконе, то не удивляйтесь последствиям. Оскорбляя так близких людей, вы рискуете получить недалеких в развитии детей, вредную и часто ругающуюся жену, негативно настроенную родню. В отношении себя слово "дурак" имеет разрушительные качества: вы можете потерять хорошую работу, потерять заработок, бизнес и авторитет.

Неудачливый

Это слово является клеймом на вашей счастливой жизни. Если вы будете рассуждать о своих делах, произнося негативное выражение, то рискуете привлечь к себе черную полосу. Не произносите "неудачливый", чтобы не увеличить количество препятствий на пути к своему благополучию.

Безнадежно

Запретить надежде жить в вашем сердце можно, если часто произносить слово "безнадежно". Это негативное выражение способно "отвлечь" вас от дел и достижений, привлечь в жизнь негатив и неприятности. Ученые доказали, что люди, которые серьезно заболели, могут сильно навредить своему здоровью. Произнося "безнадежно", они способны усугубить свое состояние, и лечение может стать очень долгим и болезненным.

Тоска

Это слово заставляет чувствовать упадок сил и огорчение. Тоска, о которой вы вспоминаете, обязательно останется в вашей жизни, если вовремя не остановиться. С этим словом приходит не только плохое настроение, но и болезни, неудачи, расставания и лишения. Запретите себе думать о тоске, чтобы в вашей жизни было как можно меньше поводов для беспокойства.

Проклятие

Проклятия сами по себе несут угрозу жизни и здоровью людей. Произнесенное в пылу гнева, это слово несет в себе мощный негативный импульс, готовый разрушить все на своем пути. Самое страшное воздействие получается, если человек проклинает самого себя. Так он запускает программу самоуничтожения, способную привести к самым печальным последствиям. Посылая проклятие, будьте готовы к тому, что за вашу злобу будут расплачиваться несколько поколений: дети, внуки, правнуки и так далее до седьмого колена.

Напомним, ранее мы писали, что о вашем внутреннем мире могут рассказать ваши ноги .

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на вашу жизнь или здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.