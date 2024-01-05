Почему цветы в доме плохо растут или умирают: 5 причин

Для комнатных цветов одинаково вреден как слишком плохой, так и слишком хороший уход. Все должно быть в меру, чтобы растения чувствовали себя комфортно и радовали своей красотой.

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Комнатные растения заметно освежают любой интерьер, придавая ему изысканность и уют. Однако многие начинающие цветоводы часто сталкиваются с ситуациями, когда купленное в магазине растение внезапно потеряло блеск, листья осыпались или пожелтели. Как пишет ресурс Invincible Houseplants, есть несколько распространенных ошибок, которые допускают даже опытные любители комнатных растений.

Полив

Многие думают, что всем растениям нужно много воды. Это неправда. Например, такие растения как сансевиерия, фикус, суккуленты и сциндапсус не любят частых поливов. От переизбытка влаги они начинают болеть, а их корни могут начать гнить.

Стоить учитывать, что в зимний период полив комнатных цветов сильно сокращается в связи с тем, что большинство из них находятся в периоде покоя.

Правильный полив – одна из основ хорошего роста цветов Фото: Getty

Освещение

Часто самочувствие комнатного растения зависит от того места, где оно стоит. Мнение, что все цветы требуют много света, не отвечает действительности. Прежде, чем располагать вазон на окне, почитайте больше об это растении и выберите для него оптимальное место.

Состояние корней

Необходимо постоянно проверять корни растения, которые являются питательным органом растения. Важно поддерживать их здоровье и внимательно следить за их состоянием. В случае их повреждения или загнивания может понадобиться их обрезка и пересаживание растения в новый грунт с обработкой корней и их лечением.

Частые перестановки

Многие растения в прямом смысле испытывают стресс, если их постоянно переставлять с места на место. Они могут даже начать сбрасывать листья, как, например, фикус Бенджамина.

Каждый цветок требует определенного освещения Фото: Getty

Не игнорируйте характеристику растения

Знание климата, в котором изначально растет ваш цветок, может помочь вам понять его потребности и организовать для него соответствующее место и уход.

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