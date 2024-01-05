Как правильно освятить свой дом на Крещение — ответ священника

Уже сегодня православные христиане отмечают большой праздник — Крещение Господне, или как в народе говорят, Крещение. В 2024 году этот день отмечают по новому юлианскому календарю 6 января.

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В этот день христиане идут в церковь, чтобы освятить воду, или набрать из источника. Этой водой они освящают дома, употребляют ее с утра, или умываются при необходимости. Фокус обратился за комментарием к священнику украинской православной церкви Ивану Верескуну, чтобы получить разъяснения, как правильно в этот день освятить свой дом.

По его словам, действительно на Крещение, каждый человек имеет право прийти в церковь, набрать святой воды, которой потом спокойно может освятить свой дом.

Как правильно освятить водой свой дом на Крещение?

Для этого нужно взять святую воду, перелить ее в чистый сосуд. Если вы имеете какое-то освященное зелье, например, в виде такого, как бы, букета, макать его в эту святую воду и окроплять свое жилище.

Если у вас нет букетика из трав, тогда вы это можете сделать рукой, сбрызгивая каждый угол.

В этот момент необходимо проговорить такие слова: "Господи, благослови наш дом, благослови, всех нас, кто здесь проживает, помоги нам противостоять злу, помоги нам не впадать в различные негативные ситуации. Дай нам мудрости бороться со злом и даже его побеждать".

Иван Верескун убежден, что таким образом мы призываем Господа благословить нашу жизнь и наше жилище.

Такой вариант освящения дома является удачной альтернативой. Однако, стоит также знать, что есть традиции, когда священники посещают помещения людей в такие дни и освящают уже теми способами, которые им присущи.

Напомним, ранее мы писали, почему не стоит лезть в прорубь на Крещение .

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на вашу жизнь или здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.