С морепродуктами: как приготовить итальянскую пасту
Широкоизвестные пасты болоньезе и карбонара. Впрочем, Евгений Клопотенко предлагает попробовать итальянское блюдо с морепродуктами.
Итальянское блюдо давно стало популярным во всем мире. Украинский шеф-повар Евгений Клопотенко советует приготовить пасту с морепродуктами.
ИНГРЕДИЕНТЫ
- 250-300 г морепродуктов (упаковка);
- 150 г спагетти;
- 50 мл белого вина;
- ½ луковицы;
- ¼ перца чили;
- 2 зубчика чеснока;
- 50 г пармезана (опционально);
- 200 г томатов пелати (упаковка);
- 50 г сливочного масла;
- 1 ст. л. оливкового масла;
- по вкусу соль и перец.
Если пачка морепродуктов заморожена, предварительно необходимо разморозить их в холодильнике или опустив в миску с холодной водой.
Отвариваем пасту (150 г) в подсоленной воде, использовав на 1 л воды и 10 г соли, в течение примерно 7 минут. Смотрим инструкцию на упаковке и варим на 1 минуту меньше, потому что потом нужно еще добавить пасту на сковороду к соусу. Раздавливаем ножом 2 зубчика чеснока. Перец чили (¼ шт.) нарезаем тонкими слайсами, половинку луковицы — мелкими кубиками.
Разогреваем сковороду с 1 ст. л. оливкового масла и 50 г сливочного масла. Поджариваем на этой смеси сначала перец чили и чеснок, затем добавляем лук и жарим до его мягкости.
Добавляем на сковороду морепродукты.
После этого добавляем томаты пелати (200 г). Вместо них можно использовать томатный сок. Вливаем 50 мл белого вина.
Достаем пасту за 1 минуту до полного приготовления и перекладываем на сковороду к морепродуктам и соусу.
Прогреваем все вместе на сковороде несколько минут.
Раскладываем пасту по тарелкам и посыпаем черным свежемолотым перцем. Также можно натереть сверху пармезан на мелкой терке.
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