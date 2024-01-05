Самый зимний суп: как приготовить настоящую ароматную солянку

Солянка – это невероятно вкусно. Но чтобы сварить этот зимний согревающий суп, следует соблюдать несколько правил.

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Солянку, судя по всему, готовят еще с XVII века. В нее добавляли много мяса, например дичи и говядины, чего-то для пикантности: квашеную капусту, или соленые огурцы. А в некоторых рецептах упоминались даже грибы и рыба.

Фокус расскажет, как приготовить идеальную солянку. Солянка всегда была сытным и наваристым блюдом, которое идеально утоляло голод и согревало в холодные вечера.

Солянку готовят из рыбы, даже соленой и маринованной, но чаще все-таки из мяса. На мясном бульоне с добавлением копченостей. Так что часто солянку готовят после застолий, вроде Нового года, когда остается копченая колбаса, вяленое мясо, или ветчина. Чем больше ингредиентов – тем лучше. Также добавляют зеленые оливки, или черные маслины. А при подаче добавляют ломтик лимона для пикантного кисловатого вкуса.

Многие повара рекомендуют использовать для мясных солянок маслины, а для рыбных – оливки, но на это влияют исключительно вкусовые пристрастия.

Лимон выбирайте с не очень горькой тонкой кожурой. Для солянки лимон можно не очищать, только нарезать ломтиками, обязательно удалив все косточки.

Обычно оливки и маслины кладут в кастрюлю в самом конце приготовления. Лимон в кожуре кладут в тарелку с налитым супом. Можно также добавить каперсы, они придадут пикантный вкус.

Классическая мясная солянка

Ингредиенты:

1 кг говяжьей грудинки на кости;

200 г свиной копченой грудинки;

300 г свиных колбасок;

400 г соленых огурцов;

200 мл рассола от соленых огурцов;

2 большие луковицы;

4 зубчика чеснока;

1 небольшая морковка;

3 черешка сельдерея;

100 г томатной пасты;

0,5 ч. л. молотой паприки;

1 ст. л. смеси перцев горошком;

соль.

Для подачи:

оливки, сметана, петрушка, лимон.

В большую кастрюлю положите говяжью грудинку, залейте 4 литрами холодной воды, доведите до кипения, уменьшите огонь, посолите, снимите пену. Добавьте перец горошком, крупно нарезанные сельдерей и морковь. Добавьте целую очищенную луковицу. И варите бульон. На это уйдет около трех часов.

Процедите бульон в чистую кастрюлю. Снимите мясо с кости, нарежьте небольшими кусочкамию

Пока варится мясо, очистите лук и чеснок, мелко нарежьте. Соленые огурцы мелко нарежьте.

Нарежьте свиную грудинку мелкими кубиками, положите в сковороду вместе с луком и чесноком, поставьте на средний огонь, обжаривайте до румяной корочки. Добавьте в сковороду огурцы, томатный соус и рассол. Доведите до кипения, поперчите, снимите с огня.

В кастрюлю с бульоном выложите все подготовленное мясо и томатную заправку. Доведите до кипения, варите на слабом огне 10 минут.

Поджарьте колбаски и добавьте в солянку, варите еще 5–7 минут. Выключите огонь, закройте крышкой и дайте немного настояться. Подавайте с оливками, каперсами и лимоном.

Также вы можете приготовить еще один согревающий суп – куриный с лапшой. Этот наваристый суп в один момент вернет вас в детство.