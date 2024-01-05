Как в домашних условиях приготовить сельдь маринованную в кетчупе

Зима — период необычных желаний и дефицита витаминов. Именно поэтому чаще всего в этот период у людей часто возникает желание съесть что-то вкусненькое, но необычное. Поэтому начинается поиск вкусных, но легких в приготовлении блюд.

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Именно в зимний период чаще всего люди готовят картофель в мундире, который идеально смаковать с сельдью. Если вы также имеете такие гурманские вкусы, тогда рекомендуем вам попробовать интересный рецепт вкусной сельди маринованной в кетчупе, которым поделилось издание "Филижанка кофе".

Как замариновать сельдь в кетчупе в домашних условиях

Ингредиенты

2 тушки замороженной сельди;

2 луковицы;

200 граммов мягкого кетчупа;

150 миллилитров воды;

3 столовые ложки рафинированного масла;

1 чайная ложка соли;

1 столовая ложка сахара;

1 столовая ложка уксуса;

6 горошин душистого перца;

1 чайная ложка горчицы;

2 лавровых листа.

сельдь маринованная в кетчупе Фото: https://filizhankakavu.com/ сельдь маринованная в кетчупе Фото: https://filizhankakavu.com/

Способ приготовления

Шаг 1

Тушки сельди необходимо разморозить до натурального состояния и разобрать на филе отделив кости от мякоти.

Шаг 2

Полученное филе без кости нарезать равными частями, которые вам больше нравится. Лучше всего делать порционные куски.

Шаг 3

Лук очистить от кожуры, разрезать пополам и нарезать полукольцами.

Шаг 4

Возьмите контейнер, или банку в которой планируете готовить сельдь и начните слоями выкладывать сельдь, затем нарезанный лук.

Шаг 5

Приготовление маринада. Для этого смешиваем воду с кетчупом, добавляем соль, сахар, масло, перец, горчицу, лавровый лист. Полученную смесь отправить на огонь и довести до кипения.

Шаг 6

Дать время остыть маринаду и добавить к нему уксус. Теплой смесью залить сельдь с луком. Закрыть крышкой и поместить в холодильник на одни сутки.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить сельдь по-новому с добавлением грецкого ореха .