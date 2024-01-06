Страсти по-испански: рецепт вкуснейшей испанской паэльи с морепродуктами
Ароматное блюдо готовится из риса, который сначала обжаривают на сковороде и затем тушат с разными добавками.
Паэлья — это легенда и символ испанской кухни. В классическую паэлью могут добавлять морепродукты, рыбу, курицу, кролика и овощи. Особый аромат паэлье придают специи, в частности шафран и розмарин. Блюдо обычно подают прямо в большой сковороде, в которой оно готовилось, что делает его еще более привлекательным для больших компаний и семейных застолий. Рецептом паэльи с морепродуктами поделился сайт "Файні рецепти".
Для испанской кухни характерно сочетание в одном блюде мяса с рыбой или морепродуктов с курицей. Если вы не боитесь кулинарных экспериментов, попробуйте добавить в этом рецепте к морепродуктам несколько кусочков обжаренного куриного мяса.
Ингредиенты:
- рис арборио (или другой круглій рис, которій хорошо разваривается) – 150 г;
- креветки королевские – 2 шт.;
- кальмары – 100 г;
- мидии – 4 шт.;
- лук шалот – 1 шт.;
- чеснок – 3 зубчика;
- перец болгарский – 1 шт.;
- помидор – 1 шт.;
- петрушка – пучок;
- лимон – половинка;
- шафран – 1 щепотка;
- розмарин – 1 веточка;
- масло оливковое – 2 ст. л.;
- соль, черный молотый перец – по вкусу.
Вместо обычного белого риса вы можете использовать для приготовления паэльи нешлифованный рис – бурый, красный или черный. Чтобы такой рис был вкусным, его нужно на сутки замочить в холодной воде.
Кроме овощей, указанных в рецепте, вы можете по желанию и сезону добавить баклажаны, морковь, зеленый горошек и стручковую фасоль.
Приготовление
Шаг 1
За 2-3 часа до готовки замочите рис в холодной воде.
Шаг 2
Мелко нарежьте зелень, чеснок, лук и болгарский перец.
Шаг 3
Помидоры обдайте кипятком и снимите кожицу. Очищенные томаты натрите на терке или измельчите в блендере.
Шаг 4
Шафран залейте стаканом кипятка и дайте настояться минут 5.
Шаг 5
Если у вас свежие креветки, их нужно отварить и вытащить внутренности, панцирь нужно оставить. Замороженные креветки предварительно нужно разморозить в холодильнике.
Шаг 6
Разогрейте сковороду с оливковым маслом обжарьте все морепродукты пару.минут на сильном огне и достаньте их на тарелку.
Шаг 7
В то же масло выложите подготовленные овощи, обжаривайте их 2-3 минуты.
Шаг 8
Добавьте в сковороду рис и помидоры. Обжариваем рис с овощами еще минуты 3-4.
Шаг 9
Залейте рис с овощами настоявшимся шафраном, добавьте бульон от креветок или любой другой бульон, чтобы жидкость чуть покрыла рис. Добавьте соль и специи.
Шаг 10
Уменьшите огонь и готовьте около 20 минут под приоткрытой крышкой. В случае необходимости можно подливать бульон.
Шаг 11
За пару минут до готовности красиво выложите морепродукты на поверхность риса.
Шаг 12
Готовую паэлью украсьте зеленью и дольками лимона. Подавайте на стол прямо в сковороде, не забыв подложить подставку под горячее.
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